Lejos de las burlas: El noble gesto de Kylian Mbappé tras victoria de Francia ante Marruecos

El delantero apoyó a Brahim Díaz luego de la victoria en los cuartos de final de la cita planetaria, donde falló un penal y anotó un golazo.

Francia sentenció su paso a las semifinales del Mundial tras vencer 2-0 a Marruecos, partido en el que Kylian Mbappé llamó la atención por fallar un penal, marcar un golazo y tener un noble gesto.

El delantero tuvo otra movida jornada, anotando un tanto que encaminó el triunfo de su selección que se instaló entre los cuatro mejores del torneo.

Más allá de los festejos, el capitán del conjunto galo se acercó a uno de los jugadores africanos para consolarlo y abrazarlo en el Boston Stadium.





Kylian Mbappé consoló a Brahim Díaz tras victoria de Francia

Una vez terminado el duelo, el ariete acompañó y le entregó palabras de aliento a Brahim Díaz, su compañero en el Real Madrid.

El momento fue captado y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de reacciones en medio de las duros comentarios que recibió luego de derrotar a Paraguay en octavos de final.

En aquel cotejo, Mbappé ignoró el saludo del arquero Orlando Gill y se dedicó a celebrar con los hinchas en la tribuna.

Esto generó que fuera tratado de “mal ganador” por algunos aficionados y provocando un intenso debate.

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