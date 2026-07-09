Quién es Marcus, el niño chileno que logró conocer a Haaland y a todo el equipo noruego en el Mundial 2026

El fanatismo del niño por Andreas Schjelderup y todo el equipo noruego lo llevó a emocionar a las personas correctas que lo llevaron a compartir con sus ídolos.

Marcus Artzen, es un niño de 15 años, mitad chileno, mitad noruego, que se ha vuelto viral en redes sociales tras conocer a la Selección de Noruega durante el Mundial 2026 en un partido que ni siquiera tenían entradas para asistir.

El joven, de padre chileno y madre noruega, pidió viajar a Estados Unidos para alentar a su equipo, sin embargo, nadie podía adivinar que se encontrarían con Jørn-Tommy Schjelderup, padre del jugador Andreas Schjelderup.

La historia de Marcus para llegar a conocer a Los Vikingos

A través de Radio Latin-Amerika se dio a conocer la suerte que tuvo Marcus luego de cruzar el Atlántico con su papá y seguir a los noruegos a todos los partidos de la Copa Mundial, excepto a Brasil vs Noruega.

Con precios exorbitantes, las entradas para ver a Los Vikingos en octavos de final era solo un sueño, pese a esto, durante un paseo por el Río Hudson junto a la Oljeberget, la barra oficial noruega, Marcus decidió apoyar a su equipo con la camiseta y número de Andreas Schjelderup.





Por cosas del destino, en el mismo tumulto de personas se encontraba el padre del jugador, quien quedó conmovido al ver al pequeño usando la polera de su hijo y obró el deseo del niño: les dio su contacto y los invitó al partido contra Brasil.

Pese a su felicidad, padre e hijo jamás pensaron que los pases al partido eran para la mejor ubicación del recinto, junto a familiares y amigos de los futbolistas. No obstante, lo más increíble llegó después de la victoria: Marcus pudo bajar a la cancha para compartir con sus ídolos.

El joven terminó fotografíandose con Erling Braut Haaland, el capitán Martin Ødegård, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Leo Skiri Østigård, el portero Egil Selvik y también con Andreas Schjelderup.

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