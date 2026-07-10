Partido de HOY viernes 10 de julio en Mundial 2026: Horario y dónde ver en Chile

Los cuartos de final de la Copa del Mundo continúan este viernes con un atractivo duelo europeo que promete emociones de principio a fin.

Los cuartos de final del Mundial 2026 continúan este viernes 10 de julio con un atractivo duelo europeo que promete emociones de principio a fin. España y Bélgica se enfrentarán en busca de un cupo en las semifinales del torneo que se disputa en Estados Unidos.

El encuentro está programado para las 15:00 horas de Chile y se jugará en el SoFi Stadium, uno de los recintos más modernos del país norteamericano.

Partido HOY viernes 10 de julio por los cuartos de final

Este viernes hay un solo partido programado en el Mundial 2026.

Viernes 10 de julio: España vs Bélgica — 15:00 horas | SoFi Stadium, Estados Unidos (Transmite Chilevisión)

Calendario de cuartos de final del Mundial 2026

Tras el duelo entre españoles y belgas, la fase continuará durante el fin de semana con los últimos encuentros que definirán a los cuatro semifinalistas. Los partidos marcados en negrita serán transmitidos por Chilevisión.

Viernes 10 de julio: España vs Bélgica — 15:00 horas | SoFi Stadium, Estados Unidos (Transmite Chilevisión)

Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra — 17:00 horas | Hard Rock Stadium, Estados Unidos

Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza — 21:00 horas | Kansas City Stadium, Estados Unidos (Transmite Chilevisión)