Bailes, fuertes declaraciones de Courtois y más: Lo que dejó la goleada de Bélgica ante Estados Unidos

Los jugadores de Los Diablos Rojos dejaron varios recados tras la contundente victoria, llave que estuvo marcada por el polémico llamado de Donald Trump al presidente de la FIFA por un jugador expulsado.

Bélgica se impuso a Estados Unidos en un partido marcado por las polémicas previas, sacando del Mundial al último anfitrión que quedaba con vida tras golearlo 4-1.

Los Diablso Rojos superaron de principio a fin a los norteamericanos, quienes contaron con el delantero Folarin Balogun a pesar de que fue expulsado en la ronda anterior por un planchazo sobre un jugador de Bosnia y Herzegovina.

Luego del llamado del presidente Donald Trump al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que “revise” su situación, los europeos se desahogaron y lanzaron críticas y burlas luego de su victoria.





El baile de Lulaku y la dura declaración de Courtois

Uno de los momentos que marcó el cotejo se dio en el cierre, con Romelu Lukaku anotando el último tanto y festejando de una singular manera.

Además de llevar las manos a sus orejas, el atacante festejó bailando junto al plantel en lo que muchos apuntaron fue una burla hacia el propio Trump.

Bélgica fechando os trabalhos com gol do quase brasileiro Romelu Lukaku

A comemoração, a meu ver, justifica concedermos um CPF pic.twitter.com/vM2WVAt96j — Caio Augusto (@CaioAugstOR) July 7, 2026

🇧🇪 Los jugadores de Bélgica replicaron el “Trump Dance” cuando festejaron en el vestuario, después de la victoria a Estados Unidos.pic.twitter.com/ug6GEL2cNj — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 7, 2026

Posteriormente, el arquero Thibaut Courtois repasó a Estados Unidos y aseguró que no era un rival tan poderoso como se venía comentando.

“Si soy honesto, me sentía más seguro de que íbamos a ganar hoy que contra Senegal. Ellos eran un equipo más fuerte y hoy también quedó demostrado”, comentó.

El meta del Real Madrid afirmó que “en los últimos días se nos faltó mucho el respeto aquí en Estados Unidos. Se dijo que podían ganarnos fácilmente, pero demostramos que somos un buen equipo y jugamos muy bien”.

Bélgica se medirá en los cuartos de final a España, llave que se disputará el próximo viernes 10 de julio en Los Ángeles.