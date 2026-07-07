El entrenador anunció el fin de su ciclo con Los Lusos, lamentando las ocasiones perdidas en el partido ante España.

La eliminación del Mundial a manos de España trajo consecuencias en Portugal. Además de ser el último partido en citas planetarias de Cristiano Ronaldo, otro que no continuará en la selección es el entrenador Roberto Martínez.

Tras la caída 1-0 contra el actual campeón de Europa por los octavos de final, el propio entrenador confirmó que no seguirá al mando de Los Lusos.

En diálogo con la prensa, el estratega destacó su labor y comentó: “Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio”.





“Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente (la Federación) Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones”, agregó.

El adiestrador español lamentó la despedida del torneo y apuntó que “terminamos con tristeza, frente a rival que es favorito en este mundial”.

“Defensivamente lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en travesaño y en el minuto 90 que perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo”.

El experimentado DT por el que apostaría Portugal

Según consignó A Bola, la dirigencia lusa tendría como primer plan el contratar a Jorge Jesús para el puesto de entrenador.

El técnico de 71 años viene de quedar libre del Al Nassr de Arabia Saudita, donde la directiva apostaría a su amplia experiencia en clubes de Europa y Sudamérica.

De hecho, Jesús fue campeón de la Copa Libertadores 2019 junto al Flamengo luego de una dramática victoria 2-1 sobre River Plate en Lima.