Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland que tuvo su pasado en el fútbol

De perfil bajo, la joven ha acompañado al goleador de Noruega durante su participación el Mundial. Pese a conocerse en la adolescencia, el vínculo creció cuando el ariete jugaba en Alemania.

Erling Haaland sueña en grande en el Mundial 2026. Con 7 goles convertidos, entre los que está un doblete a Brasil, el delantero ha comandado a una Noruega que ya está en cuartos de final.

El futbolista del Manchester City es acompañado por numerosos hinchas y seguidores, pero la persona que ocupa un lugar especial en este recorrido es la mujer que lo ha acompañado en todo momento.

Se trata de Isabel Haugseng Johansen, su pareja, a quien conoció mucho antes de alcanzar la fama y consolidarse como uno de los mejores futbolistas del planeta.

Isabel Haugseng Johansen, quién es la novia de Erling Haaland

De 22 años, la pareja del ariete es oriunda de Bryne, Noruega, localidad en la que conoció a la estrella de la selección Vikinga.

Si bien se vieron por primera vez en la adolescencia, la relación entre ambos se consolidó en el 2021 cuando Haaland era pieza clave del Borussia Dortmund.

La joven sabe a la perfección el mundo del fútbol, teniendo un paso por el Bryne Fotballklubb en el que llegó a compartir con el goleador antes de su salto a las grandes ligas.

Pese a ser la novia de uno los jugadores más reconocidos en el mundo, Isabel ha optado por mantener un perfil bajo para priorizar la estabilidad familiar.

Sin embargo, el Mundial cambió un poco las cosas y decidió publicar varias fotos de su paso por la cita planetaria, incluyendo románticas postales que han cautivado a sus seguidores.