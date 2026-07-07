Suiza apaga el sueño de Colombia y avanza a cuartos de final del Mundial: Enfrentará a Argentina

Los penales terminaron condenando la participación de Los Cafeteros, quienes se van de la cita planetaria con un sabor bastante amargo.

Suiza sacó el último boleto a los cuartos de final del Mundial, luego de derrotar en 4-3 penales a Colombia en Vancouver.

El partido fue extremadamente parejo y terminó 0-0, con Los Cafeteros mostrando un nivel muy inferior al que le permitió llegar a a esta ronda de los 16 mejores.

Pese a esto, el elenco sudamericano contó con algunas chances para abrir la cuenta, especialmente en el tiempo extra con un cabezazo al travesaño y un insólito gol errado de Jaminton Campaz.

Aunque también le tocó sufrir, especialmente con los delanteros europeos que mostraron su potencia física en varias oportunidades.

Lamentablemente para los pupilos de Néstor Lorenzo no hubo sincronía en la cancha, por loq ue todo se tuvo que definir desde los 12 pasos.





Los penales condenan a Colombia en el Mundial

La tanda terminó siendo fatal para Colombia, con Dávinson Sánchez, una de sus principales figuras, estrellando el balón en el travesaño.

La ilusión creció con el disparo a las nubes de Manuel Akanji, pero el arquero Gregor Kobel le atajó el lanzamiento a Juan Camilo “Cucho” Hernández y dejó en bandeja la clasificación.

Finalmente fue Rubén Vargas el que batió a Camilo Vargas, sellando el pasaje de La Nati a la ronda de los ocho mejores en la que enfrentará a Argentina.

Este resultado pone fin a la participación de Colombia que deja un sabor amargo, teniendo en cuenta que desaprovechó una buena chance para seguir avanzando en el torneo.