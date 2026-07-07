“Arrugó el pentacampeón”: Argentinos y brasileños se cruzaron previo a partido de La Albiceleste vs Egipto

Un grupo de brasileños llegó a Atlanta para presenciar el choque por los octavos de final de Mundial, recibiendo varios gritos de sus pares trasandinos.

Una inesperada situación se vivió en la previa del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial, con hinchas protagonizando un tenso momento.

Todo se dio por un cruce entre fanáticos de La Albiceleste con algunos brasileños, quienes llegaron a Atlanta para presenciar el cotejo de este martes.

Las imágenes captaron a un grupo de trasandinos gritando y burlándose de su tradicional rival, que quedó eliminado en los octavos de final a manos de Noruega.





“Brasilero botón, sos un hijo…” y “arrugó el pentacampeón”, señalaron los argentinos, aunque los aficionados de La Canarinha no se quedaron callados.

El tema no pasó a mayores y de momento no se reportaron incidentes, tal como ocurrió en el banderazo de este lunes.

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