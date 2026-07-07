Otra vez erró: Messi falló un penal para Argentina ante Egipto y lidera inédito récord en Mundiales

El arquero Mostafa Shobeir estuvo notable para contener el disparo de La Pulga en el duelo por octavos de final del Mundial.

Lionel Messi falló un penal para Argentina en el partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial, consagrándose como el jugador que más remates erró desde los 12 pasos en toda la historia de las citas planetarias.

El disparo de La Pulga fue contenido de manera magistral por Mostafa Shobeir, quien voló hacia su palo izquierdo y desvió el tiro.

Con esto, el trasandino marró su cuarto penal en este tipo de torneos, superando ampliamente al ghanés Asamoah Gyan (2).





Cabe recordar que el capitán de La Albiceleste tuvo una ocasión similar en la victoria 2-0 contra Austria por la fase de grupos, pero también falló.

Sin embargo, el ariete de 39 años brilló en aquel encuentro y marcó un doblete para darle la victoria a su selección.