Colombia vs Ghana | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Un tempranero gol de Jhon Arias le permitió a Colombia derrotar a Ghana y seguir con vida en el Mundial.

Colombia sumó una nueva alegría en el Mundial, clasificando a los octavos de final luego de vencer 1-0 a Ghana este viernes en Kansas.

El gol de Jhon Arias le permitió a Los Cafeteros dejar en el camino al cuadro africano, generando muchísima ilusión de cara a la recta final del torneo.

Los pupilos de Néstor Lorenzo ahora comenzarán a pensar en Suiza, su próximo rival al que se medirán el próximo martes 7 de julio.