Colombia mantiene vivo el sueño: Derrotó a Ghana y ya está en octavos de final del Mundial

Los Cafeteros fueron superiores y celebraron gracias al gol de Jhon Arias, clasificando a la siguiente ronda en la que se toparán con una selección europea.

Colombia dio otro golpe de autoridad en el Mundial y venció 1-0 a Ghana este viernes, avanzando a los octavos de final.

Los Cafeteros se hicieron fuertes en el Kansas City Stadium, sacando del camino a un elenco africano que generó respeto al lograr un empate con Inglaterra en la fase de grupos.

El partido arrancó con dolores de cabeza para ambos equipos, con Jhon Córdoba y Marvin Senaya siendo reemplazados antes de los 13 minutos por lesión.





Esto no afectó al conjunto sudamericano, logrando ponerse en ventaja por Jhon Arias que conectó un gran centro de Luis Javier Suárez desde la derecha a los 14′.

Tras el tanto, Las Estrellas Negras dejaron espacios que los dirigidos por Néstor Lorenzo no pudieron aprovechar al fallar al menos tres ocasiones claras.

Pese a que hubo nerviosismo en el final por el corto resultado, el conjunto amarillo terminó festejando y se ilusiona de cara a la recta final de la cita planetaria.

¿Quién será el próximo rival de Colombia en el Mundial?

Colombia enfrentará a Suiza el martes 7 de julio a partir de las 16:00 horas, compromiso que se disputará en Vancouver, Canadá.