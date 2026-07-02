¡Sigue invicto! Suiza venció a Argelia y selló su paso a octavos de final del Mundial

Suizos y argelinos llevaron a cabo el encuentro decisivo por los 16avos de la Copa del Mundo en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

Suiza venció 2-0 a Argelia en los dieciseisavos del Mundial 2026, continuando con su racha de victorias. Una victoria que lo posicionó en los octavos de final.

Ahora, La Nati deberá enfrentarse en la siguiente fase al vencedor de la llave entre Colombia y Ghana, que se disputará este viernes.

El encuentro, disputado en el BC Place de Vancouver, no tardó en evidenciar el dominio de Suiza, que se extendió durante todo el partido.

Victoria sin contratiempos

A partir del minuto 10, Breel Embolo, con asistencia de Jihan Manzambi, logró abrir el marcador en favor de Suiza, desatando la euforia del plantel.





Apenas iniciando el segundo tiempo, marcando los 46’, el delantero Dan Ndoye anotó el segundo gol que definió la victoria a la selección suiza.

Cabe señalar que Ndoye se consagró como el mejor jugador del partido con su anotación y por efectuar 18 pases correctos en todo el partido.

Suiza vs Argelia por el Mundial: Revive el minuto a minuto: