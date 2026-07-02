¡Inesperado ataque de risa! El curioso momento que vivió Lionel Messi en el aeropuerto y que se hizo viral

El plantel de la selección argentina protagonizó un divertido momento en el aeropuerto rumbo a Miami, un control de seguridad que sacó más de una carcajada.

Un divertido momento fue protagonizado por Lionel Messi y el plantel de Argentina ad portas de viajar para enfrentarse a Cabo Verde en el Mundial 2026.

El registro que se viralizó en redes sociales dejó en evidencia a “La Pulga” sufriendo de un ataque de risa mientras se enfrentaba a un control de seguridad en el aeropuerto.

Antes de tomar el vuelo hacia Miami, en Estados Unidos, la selección albiceleste debió someterse a un riguroso control realizado por diversos agentes de seguridad.





Fue entonces que uno de ellos detectó un particular objeto en una de las maletas de Cristian Romero. Se trataba de un encendedor de cocina, el cual fue inmediatamente confiscado.

Aquella situación no pasó desapercibida para el jugador del Inter Miami, quien, junto a sus compañeros, rompió en carcajadas mientras esperaba su turno para ser fiscalizado con un detector de metales.

Los jugadores de la Selección Argentina fueron revisados con detectores de metales al llegar al aeropuerto de Miami. La risa de Messi… No lo podía creer. pic.twitter.com/Y9sDtxGMy2 — Diego Yudcovsky (@diego_yudcovsky) July 2, 2026

¿Cuándo juega Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial?

Tras llegar a 9 puntos y comandar su zona, Argentina se medirá contra Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial el próximo viernes 3 de julio desde las 18:00 horas por las pantallas de Chilevisión.