¿Quién es Vozinha? El arquero de Cabo Verde que frustró a España en Mundial 2026 y la rompió en redes

El experimentado portero fue la gran figura del empate ante los uno de los favoritos y, en cuestión de horas, pasó de ser un desconocido para muchos a convertirse en la sensación internacional sumando millones de seguidores.

De tener 50 mil seguidores a superar los 3,5 millones en Instagram. Los fanáticos del futbol no quedaron inmunes al explosivo salto a la fama de Vozinha, el arquero de 40 años que se robó las miradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras frustrar a España en el histórico empate de Cabo Verde.

Esto se dio tras el primer partido del Grupo H, donde la selección europea se encontró con una sólida defensa encabezada por el arquero caboverdiano, quien fue una de las grandes figuras del empate sin goles y con siete atajadas importantes .

Quién es Vozinha, el arquero caboverdiano que causó furor en el Mundial 2026

Originario de Mindelo y nacido en 1986, Vozinha debutó con la selección de Cabo Verde en 2012 y, con 89 encuentros disputados, se consolidó como uno de los símbolos del combinado africano.

Su verdadero nombre es Josimar José Évora Dias, una elección que tiene una particular historia familiar. Su padre, Zé Pedro, era admirador del brasileño Josimar, quien brilló con la “Canarinha” en el Mundial de 1986, y decidió bautizar a su hijo en honor al exdefensor.

🇨🇻 Cape Verde’s 40 years old goalkeeper, VOZINHA against Spain.🔥👏🏻 pic.twitter.com/ruZO8Dx4J0 — Georgia✿ (@minwooshi8) June 15, 2026

Durante la primera mitad, el arquero respondió ante las aproximaciones de Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Aymeric Laporte, mientras que en el complemento volvió a aparecer con una atajada frente a Mikel Merino. En total, Vozinha completó siete salvadas y se convirtió en el héroe de la primera presentación mundialista de Cabo Verde, una performance que lo llevó a ser elegido MVP, el mejor jugador del encuentro.

Un encuentro que convirtió a Vozinha en la gran figura del Mundial 2026

Antes del partido con España, el portero tenía cerca de 50 mil seguidores en Instagram; sin embargo su popularidad se disparó durante el partido y superó el millón de seguidores en pocas horas. Así fue su reacción:

Y acá el momento en que se enteró. Le cambió la vida en 90 minutos. pic.twitter.com/Q1a4sTC4T4 https://t.co/04WxOGyS6K — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 15, 2026

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Tras el empate frente a España, Vozinha terminó emocionado hasta las lágrimas: “Lloré después del partido porque crecí con mis abuelos cuando era niño y ellos no pudieron estar aquí. Fallecieron hace algunos años”, confesó el arquero. “Mi mamá tampoco pudo estar presente por un problema con la visa y por el dinero que teníamos que pagar. No logramos hacerlo a tiempo“.

Al momento de esta nota, Vazinho superó sus 50 mil seguidores iniciales con más de 3,6 millones en Instagram. Una cifra que, por lo pronto, no parece querer dejar de crecer.