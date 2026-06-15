La estremecedora reacción de Vozinha: Arquero de Cabo Verde rompió en llanto tras empate ante España

El guardameta de 40 años no aguantó la emoción luego de su brillante actuación frente al elenco europeo, siendo abrazado por sus compañeros una vez terminado el partido.

Muy conmovido se mostró Vozinha, arquero de Cabo Verde, tras el histórico empate 0-0 de su selección frente a España en el estreno por el Mundial 2026.

El portero fue una verdadera muralla para Los Hispanos, transformándose en la figura indiscutida del partido disputado este lunes en Atlanta.

En concreto, el futbolista de 40 años tuvo ocho atajadas que le permitieron a los africanos sumar un punto, dejando un amargo sabor en uno de los favoritos a quedarse con la cita planetaria.





Vozinha se emocionó tras empate de Cabo Verde ante España

Apenas terminó el cotejo, la transmisión oficial captó al guardameta rompiendo en llanto luego de su extraordinaria actuación.

El arquero no se contuvo y se desahogó luego del resultado, siendo abrazado por sus compañeros que lo felicitaron unavez terminado el compromiso.

Nacido en Mindelo, Cabo Verde, el 3 de junio de 1986, Vozinha, cuyo nombre real es Josimar Dias, viene de jugar en el Chaves de la Segunda División de Portugal.

Su carrera incluyó pasos por clubes de Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y otros del fútbol local.

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