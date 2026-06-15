AHORA | España vs Cabo Verde: Sigue el minuto a minuto del debut en el Mundial 2026 de uno de los candidatos

El conjunto europeo y el africano se miden en Atlanta, Georgia, en el inicio del Grupo H.

Este lunes 15 de junio y en la quinta jornada del Mundial 2026, se producirá el debut de uno de los candidatos al título, como lo es España.

La actual monarca de Europa se enfrentará a Cabo Verde en el inicio del Grupo H, en un duelo que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, cuyo inicio está programado para las 12:00 horas.

España busca su segunda corona tras la obtenida en Sudáfrica 2010, mientras que el conjunto africano debuta en la cita planetaria. Además, será el primer encuentro entre ambas selecciones, ya que no registran enfrentamientos en partidos oficiales ni amistosos.





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