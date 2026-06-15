¡No se repetía en 60 años de Mundial! Mikel Oyarzabal alcanzó penosa estadística en estreno de España

El delantero de la Real Sociedad ingresó como titular ante Cabo Verde, pero su falta de acción con la pelota lo posicionaron con un triste registro que no se repetía desde el Mundial 2026.

España tuvo un deslucido debut empatando sin goles ante Cabo Verde en el Mundial 2026 y, aunque la actuación de los campeones del mundo fue decepcionante, las miradas apuntaron a Mikel Oyarzabal.

El elenco español dominó el encuentro, pero logró claridad en el área rival ante el orden defensivo del conjunto africano y terminaron ofreciendo una opaca actuación.

Sin embargo, el rendimiento de La Roja europea quedó en segundo plano ante la desastrosa estadística que consiguió Oyarzabal.





Desastrosa estadística de Oyarzabal rompió récord de 1966

Mikel Oyarzabal ingresó en el 11 titular frente a Cabo Verde y consiguió algo inédito en los últimos años en la Copa del Mundo.

El delantero que milita en la Real Sociedad no tocó el balón dentro de los primeros 30 minutos del encuentro, según los datos de Opta de España.

Pero la triste marca no quedó solo ahí, ya que revisando el registro de ediciones anteriores se encontró una marca igual de deslucida.

Resulta que Oyarzabal es el primer jugador desde el Mundial de 1966 en lograr esta marca. Es decir que es la primera vez en 60 años de competencia de la Copa del Mundo en que un futbolista no tocaba el balón durante la primera media hora de juego.