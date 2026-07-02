La IA eligió su XI ideal del Mundial 2026: Estos son los mejores jugadores en cada puesto hasta ahora

Chat GPT elaboró un esquema con los mejores 11 jugadores en lo que va de Copa del Mundo. Revisa quiénes destacaron y quiénes quedaron fuera.

El Mundial 2026 está a punto de iniciar la fase de octavos de final y tras los primeros encuentros ya han aparecido algunas de las figuras más destacadas de esta edición, algo que la IA parece ya tener claro.

La Inteligencia Artificial Chat GPT entregó su XI ideal del Mundial 2026, en una elección que combinó figuras consagradas, jóvenes revelaciones y algunas de las grandes sorpresas del torneo.

Para elaborar este 11 ideal del Mundial 2026, la IA consideró una combinación de criterios individuales y colectivos, buscando reconocer a los futbolistas que más han influido en el desarrollo del torneo hasta la fecha.





XI ideal del Mundial 2026

Considerando el esquema 4-4-2 , Chat GPT destacó que en base al rendimiento mostrado hasta los partidos disputados al 2 de julio de 2026, el equilibrio entre impacto individual, regularidad y peso en sus selecciones el XI ideal del Mundial 2026 es:

Arquero: Unai Simón.

Defensas: Achraf Hakimi, Pau Cubarsí, Nuno Mendes y Marc Cucurella.

Mediocampistas: Jude Bellingham, Vitinha, Lionel Messi y Pedri.

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Uno a uno: Los mejores según según la IA

La IA justificó su elección para cada puesto considerando criterios de regularidad durante todo el campeonato, influencia en el funcionamiento colectivo, peso en partidos decisivos, versatilidad y liderazgo.

Arquero

Unai Simón (España)

Ha sido uno de los arqueros más seguros del torneo. Sus atajadas en momentos decisivos y su liderazgo desde el fondo han sido claves para el éxito de España.

Defensas

Lateral derecho: Achraf Hakimi (Marruecos)

Ha vuelto a ser una garantía por la banda derecha. Su potencia física, recorrido y aporte ofensivo lo convierten en el mejor lateral derecho del campeonato.

Defensa central: Pau Cubarsí (España)

La gran revelación defensiva del Mundial. Su madurez, anticipación y salida limpia con el balón han sido sobresalientes pese a su juventud.

Defensa central: Nuno Mendes (Portugal)

Aunque su posición natural es lateral izquierdo, ha destacado por su versatilidad, velocidad para corregir y firmeza en los duelos, siendo uno de los defensores más completos del torneo.

Lateral izquierdo: Marc Cucurella (España)

Ha mantenido un rendimiento muy regular durante todo el Mundial. Aporta equilibrio entre defensa y ataque, además de intensidad constante por la banda.

Mediocampistas

Volante derecho: Jude Bellingham (Inglaterra)

Su despliegue físico le permite recorrer toda la banda sin perder influencia en ataque. Además de aportar equilibrio, llega constantemente al área rival y aparece en momentos decisivos.

Mediocampista central: Vitinha (Portugal)

Ha sido el organizador del juego portugués. Destaca por su precisión en los pases, inteligencia táctica y capacidad para controlar el ritmo de los partidos.

Mediocampista central: Lionel Messi (Argentina)

Con libertad para moverse entre líneas, sigue siendo el gran generador de fútbol. Su visión, calidad en el último pase y liderazgo lo convierten en el conductor del equipo.

Volante izquierdo: Pedri (España)

Aporta pausa, posesión y criterio en la circulación del balón. Su lectura del juego le permite asociarse con facilidad y dar equilibrio al sector izquierdo.

Delanteros

Kylian Mbappé (Francia)

El delantero más decisivo del campeonato. Su velocidad, capacidad goleadora y liderazgo ofensivo lo convierten en una referencia constante para cualquier defensa.

Vinícius Júnior (Brasil)

Ha brillado por su explosividad, uno contra uno y contundencia en los metros finales. Formando dupla con Mbappé, aporta movilidad y una amenaza permanente al espacio.

¿Por qué dejó fuera a jugadores como Haaland?

A pesar de los importantes nombres, el análisis de Chat GPT dejó fuera nombres importantes durante esta edición como Erling Haaland , que ha comandado el ataque de Noruega, o el portero de México Raúl Rangel que ha mantenido la portería en cero.

Según su explicación, este equipo busca representar el Mundial desde una perspectiva “global y no únicamente estadística”.

“Un 11 ideal no necesariamente reúne a los jugadores con mejores estadísticas individuales, sino a quienes, en conjunto, han tenido el mayor impacto futbolístico considerando el contexto de cada partido y el nivel de los rivales”, argumentó la IA.

En el caso de Haaland apuntó que “ha firmado un Mundial extraordinario en términos goleadores y ha sido el líder absoluto de Noruega. Sin embargo, mi elección de mantener a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior responde a que ambos no solo han sido determinantes con goles, sino también por su influencia constante en el juego, su capacidad para desequilibrar, asistir y asumir protagonismo frente a rivales de máxima exigencia”.

En el caso de Rangel, quien ha sido una de las grandes sorpresas del Mundial y una pieza fundamental en la histórica campaña de México, “no solo consideré la cantidad de goles recibidos, sino también la dificultad de las intervenciones, el liderazgo defensivo, la influencia en partidos de máxima exigencia y el protagonismo ante selecciones de primer nivel”.