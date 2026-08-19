Chile consigue su primer punto en el Mundial de hockey césped femenino tras igualar ante Australia

En un partido muy parejo, Las Diablas igualaron 4-4 contra Australia y ahora jugarán por lugares secundarios en la cita planetaria.

Con un empate cerró la fase de grupos la Selección Chilena el Mundial de hockey césped femenino, igualando 4-4 ante Australia este miércoles.

Las Diablas tenían la obligación de ganar para tener chances de avanzar de ronda, además de esperar una victoria de Países Bajos contra Japón.

El partido fue extremadamente parejo, con el elenco nacional reaccionando de gran forma frente unas oceánicas que llegaron a estar tres veces arriba en el marcador.





Laura Müller y Manuela Urroz marcaron los primeros goles para el equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez, mientras que Florencia Barrios y Fernanda Villagrán llegaron a darle la ventaja a nuestro país.

Sin embargo, un tanto sobre el final impidió la victoria de Chile que finalizó cuarto en la la Zona A, sumando un punto en tres jornadas.

Chile jugará por lugares secundarios en el Mundial de hockey césped

Estos resultados determinaron que Las Diablas jugarán por lugares secundarios en la cita planetaria de Países Bajos y Bélgica, regresando a la cancha el próximo viernes 21 de agosto.

Dicho compromiso será en la madrugada de nuestro país frente a un rival por definir.