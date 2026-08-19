El descargo de Nick Kyrgios tras dar positivo por cocaína y ser suspendido: “Cometí un gran error”
El australiano, ex número 13° del ranking ATP, reconoció su responsabilidad y pidió disculpas a su familia, fanáticos y patrocionadores. “A veces me he sentido inválido y solo”, comentó.
Impacto ha causado en el tenis la situación de Nick Kyrgios (919°), quien fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína.
El australiano, ex número 13° del ranking ATP, fue señalado en un test realizado en junio pasado en el ATP 250 de Mallorca, torneo en el que quedó eliminado en primera ronda.
Tras el escándalo generado, el deportista de 31 años se descargó con un extenso mensaje en el que reconoció que “cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello”.
Nick Kyrgios tras dar positivo por cocaína: “Estoy decepcionado conmigo mismo”
A través de sus redes sociales, el oceánico manifestó: “Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy muy decepcionado conmigo mismo”.
Si bien remarcó que “no voy a poner más excusas”, el atleta quiso “dar contexto de por lo que he pasado. Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente”.
“Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado”, agregó.
Kyrgios insistió en que “no elegí el tenis, el tenis me eligió a mí, pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he hecho. A veces me he sentido inválido y solo. Aunque nada de esto justifica lo que hice”.
“Pido a la gente que respete mi privacidad durante ese tiempo y que respete la de mi familia. Lo siento. Trabajaré y volveré mejor”, sentenció.
Producto de esta suspensión de parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el australiano tiene total prohibición de jugar o asistir a torneos profesionales masculinos y femeninos.