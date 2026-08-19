“Confío en usted”: El mensaje de Alexis Sánchez a pdte. Kast tras destructivo aluvión en Tocopilla

El futbolista nacional se pronunció por la emergencia que afectó a su ciudad natal, agradeciendo la labor del mandatario y mostrándose a disposición para la ayuda.

Alexis Sánchez se pronunció ante la los destructivos aluviones que han azotado a Tocopilla estos últimos días, enviando un mensaje al presidente José Antonio Kast.

Maravilla compartió un video en redes sociales del mandatario viajando al norte del país, donde se reunirá con autoridades de Antofagasta y otras comunas.

A esto sumó las siguientes frases: “Confío en usted, presidente. Gracias. Si necesita ayuda. Estoy disponible”, agregando emojis de la bandera nacional y un apretón de manos.

Este es la primera comunicación que el delantero del CF Montreal hace sobre su tierra natal, localidad que se ha visto muy afectada producto de un sistema frontal.

Tocopilla en alerta por sistema frontal

De acuerdo con lo informado por Senapred, las recientes precipitaciones ya dejaron a 64 personas damnificadas y tres lesionadas.

A esto se suman 521 albergados y 30 viviendas que tienen un daño mayor, cifra que podría aumentar en las próximas horas.

Las imágenes de este martes mostraron remociones en masa e ingreso de agua y barro a varios sectores de Tocopilla, además del arrastre de autos y varios elementos de gran tamaño.