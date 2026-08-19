Nelson Tapia reapareció tras grave accidente de tránsito: Publicó foto en redes sociales

El ex futbolista nacional subió una historia a su Instagram, mostrando las secuelas que el suceso dejó en su rostro.

El ex futbolista nacional Nelson Tapia reapareció tras protagonizar grave accidente de tránsito en la Región del Maule, hecho que se dio el pasado 7 de agosto.

El otrora arquero chocó en el kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur con la Ruta L-651, terminando con su vehículo volcado luego de impactar con las barreras de contención.

Tras el suceso, el ex jugador quedó apercibido producto de que el alcotest arrojó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que equivale a conducir en estado de ebriedad.





La foto que publicó Nelson Tapia tras accidente de tránsito

A varios días de lo ocurrido, Tapia reapareció en redes sociales y publicó una historia en su cuenta de Instagram.

La imagen mostró algunas secuelas en el mundialista en Francia 1998, entre las que hay moretones en el rostro y heridas cerca de los ojos.

El posteo, en el que aparece junto a dos niños, fue acompañado con la canción “La vida es un momento” de Ander y Camus.

Horas después del accidente, el ex jugador de 59 años presentó su renuncia como entrenador de Imperial Unido, club que milita en la Tercera División A.