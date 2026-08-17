“Tensión que no era necesaria”: Pdte. Kast vuelve a quitarle el piso a proyecto “Escucha su corazón”

El mandatario reflexionó sobre la polémica iniciativa y mantuvo la postura que ya había deslizado de que el Ejecutivo no continuara respaldando la moción en el Congreso.

A una semana de haberle quitado respaldo, el presidente José Antonio Kast volvió a referirse al proyecto “Escucha su corazón”, esta vez, para marcar distancia de la obligatoriedad planteada por sus autores.

La iniciativa buscaba obligar a los médicos a informar sobre la actividad cardiaca embrionaria o fetal y ofrecer la oportunidad a la mujer de escuchar los latidos a antes de practicar una interrupción del embarazo.

En diálogo con radio Duna, el mandatario mantuvo la postura de que el Ejecutivo no respaldara la moción en el Congreso.

Obligatoriedad: Las críticas de Kast al proyecto “Escucha su corazón”

El jefe de Estado puntualizó que el cuestionamiento principal tiene relación con que escuchar los latidos sean un requisito para practicar la interrupción al embarazo, y no que se trata de un cuestión opcional.

“Me haría sentido, mucho sentido, en la medida en que fuera voluntario. Creo que la gran diferencia con lo que ocurre, por ejemplo, en España, donde es voluntario, es que se le dé la opción a una opción de escuchar los latidos del corazón”, expresó.

Por esa razón, afirmó, “al hacerlo obligatorio, efectivamente se está generando una tensión que creo que para este momento no era necesaria”.

A continuación, Kast hizo una reflexión sobre lo que él calificó como “un desafío cultural de más tiempo”, especialmente relacionado con la tasa de natalidad de Chile o la protección a la infancia.

“¿Por qué no nos ocupamos, como lo estamos haciendo nosotros, de la tasa de natalidad? Nosotros creamos una mesa de trabajo para ver los factores de porqué tenemos una de las tasas de natalidad más bajas (del mundo)”, indicó.

En esa línea, aseguró que “estamos trabajando fuertemente en los niños institucionalizados en hogares de protección para que existan más familias de acogida”.

“Uno puede aproximarse a distintas áreas con énfasis distinto. Nuestro énfasis hoy es la protección de la infancia, el tema de la natalidad, del empleo y la seguridad, que son factores que inciden en la decisión que tiene una persona de ser padre o no”, cerró.