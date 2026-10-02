Histórico mural de Los Prisioneros en San Miguel cambia de imagen: Así quedó tras su renovación

La nueva intervención está a cargo de cuatro de los siete artistas que participaron en la realización del mural original hace 16 años. El diseño escogido está inspirado en emblemáticos shows del trío durante la década del 2000.

El clásico mural dedicado a Los Prisioneros en San Miguel fue renovado con un nuevo diseño, actualizando la obra ubicada en avenida Departamental que desde 2010 homenajea a la emblemática banda nacida en la comuna.

Según detalló la cuenta Santiago Adicto, la nueva intervención está a cargo de Gesak, Hozeh, Pobre Pablo y Ecos, cuatro de los siete artistas que participaron en la realización del mural original hace 16 años.

El diseño escogido surgió luego de conversaciones con la comunidad de vecinos, con la que se acordó la nueva propuesta.

El nuevo mural de Los Prisioneros en San Miguel

Una de las principales novedades está en las imágenes escogidas para representar a Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, quienes ahora aparecen retratados con looks correspondientes a la década del 2000.

En el caso de González y Narea, sus imágenes están inspiradas en la recordada presentación de Los Prisioneros en el Festival de Viña del Mar de 2003. Tapia, en tanto, fue recreado con el aspecto que lució durante el histórico concierto de la banda en el Estadio Nacional.





La renovada obra también incorpora la frase “no necesitamos banderas, no reconocemos fronteras”, en alusión a la letra de No Necesitamos Banderas.

Cabe mencionar que el mural original, realizado en 2010, dio inicio al Museo a Cielo Abierto de San Miguel, proyecto que con el paso de los años se ha expandido por distintos sectores de la comuna.

Actualmente, el museo urbano cuenta con más de 60 murales, convirtiendo sus calles y edificios en una galería abierta dedicada al arte, la identidad local y la cultura popular.

Así es el nuevo mural de Los Prisioneros: