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CyberMonday 2026 en Chile: Fecha de inicio, su horario y las marcas que participan

El evento de comercio electrónico celebrará 15 años desde su primera edición en Chile y reunirá a cientos de empresas. Revisa todo lo que necesitas saber a continuación.

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

El CyberMonday 2026 ya tiene fecha confirmada y se prepara para una nueva edición con cientos de empresas adheridas y ofertas en productos y servicios de distintas categorías. Este año, además, el evento cumplirá 15 años desde su primera versión en Chile

Durante tres jornadas, los consumidores podrán acceder a las promociones de las marcas participantes a través de sus plataformas digitales, con alternativas que van desde tecnología y vestuario hasta viajes, hogar y servicios. 

¿Cuándo y a qué hora comienza el CyberMonday 2026?

El CyberMonday 2026 comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre.

El evento comercial se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre.

En total serán 72 horas de ofertas y promociones online, tiempo en el que las marcas participantes y sus ofertas podrán consultarse en Cyber.cl, la plataforma oficial del evento, donde los consumidores podrán ingresar directamente a los sitios web de las empresas adheridas.

¿Cuáles son las marcas participantes del CyberMonday 2026?

El evento contará con 528 empresas participantes, distribuidas en distintas categorías y rubros. 

La oferta contempla categorías como tecnología, vestuario, hogar, deportes, viajes, salud y belleza, alimentos, mascotas, muebles, inmobiliarias, seguros y servicios. Revisa la lista a continuación.

  • 16 HRS
  • Acer
  • Adagio Teas
  • Adidas
  • Agrupémonos
  • Alisha Perfumes
  • Altos del Desierto
  • Amazing
  • AmortiguadoresK
  • Amphora
  • Andesgear
  • Andesland Outdoor & Sport
  • Ansaldo Toys
  • Antiuman
  • APRO
  • Arrow 
  • ASH
  • Assist Card
  • Atlas Travel
  • Atletis
  • Atrápalo
  • Audiomusica
  • Aurus Joyería
  • Authièvre Motors
  • AutoPlanet
  • AWL
  • Azaleia
  • BaluStored
  • Banana Republic
  • Bata
  • Bath & Body Works
  • Bazhars Alfombras
  • BBQ Grill
  • BCI Seguros
  • Be foods
  • Bel Sport
  • Bestway
  • Big Moto
  • BIX
  • Black Bubba
  • BlanKi
  • BLU/STORE
  • Bluepoint Music
  • Booz.cl
  • Bosque Chileno
  • BossCamp
  • Bricsa
  • Bridgestone
  • Bruno Rossi
  • BSOUL
  • Buscalibre
  • Böld
  • Calper
  • Calu
  • Calvin Klein
  • Capitalizarme
  • Cardinale
  • Caren
  • Carestino
  • Casa Amarilla
  • Casa Royal
  • CAT
  • Celebrity Cruises
  • CHC
  • chefLAB
  • Cherimoya
  • Chery
  • Chile Neumáticos
  • Chile Perfume
  • CIC
  • Club de Perros y Gatos
  • Club Med
  • Club Softys
  • Clínica Belenus
  • Clínica CELA by Espaciolaser
  • Clínica Cince
  • Clínica Syal
  • Clínica Vitalaser
  • Cocha
  • Coleman
  • Columbia
  • Consorcio
  • ConstruPlaza.cl
  • Contrapunto
  • Coréana Skincare
  • Cotidian
  • Covepa
  • Crocs
  • Cuponatic
  • DBS Beauty Store
  • DC
  • DeBra Chile
  • Delsey Paris
  • Dermotienda
  • Despegar
  • DIB Alfombras
  • Dimarine
  • Discovery
  • DMSx
  • Dominame Sexshop
  • Domótiz
  • Doxie Step Loud
  • Dr. Pet
  • Drimkip
  • Dulces Aspade
  • Easy
  • EBEST
  • Eco Farmacias
  • Edelbrock
  • El Castillo
  • El Espe
  • Electrolux
  • Elite Perfumes
  • Elite Professional
  • Ellus
  • Emma
  • Emotions
  • Enel
  • Epson
  • Esika
  • etchile.net
  • Exacon
  • Extra Virgen Store
  • Falabella.com
  • Family Shop
  • FAP Juntos contra el Cáncer
  • Farmacias Ahumada
  • Farmacias Knop
  • Felinus
  • Ferouch
  • FerreLan
  • ferreteria.cl
  • Flex
  • Flores
  • Florsheim
  • Form
  • FOX
  • Fashion’s Park
  • Full Sublimación
  • Fumetas Store
  • Fundación Beata Laura Vicuña
  • Garmin
  • Getway
  • Giant
  • Globaltecno
  • Globe
  • Good Neighbors Chile
  • Goodyear
  • Grupo Hogares
  • Guess
  • H&M
  • Haka Honu
  • Hankook
  • HardWork
  • Hasbro
  • HDI Seguros
  • HEAD
  • Hites
  • Hitway
  • HO Nutrition
  • Hohos
  • Hoka
  • Home Mobili
  • Hotel Termas Chillán
  • HP
  • Huentelauquén
  • Huilo Huilo
  • Humana
  • Hush Puppies
  • Hyundai
  • iGPro
  • Il Gioco
  • Imperial
  • Importaciones Reus
  • Infanti
  • iO
  • iRobot
  • Ironside
  • Izurieta Cortinas Roller
  • Jansport
  • Japi Jane Sexshop
  • Jayson
  • JBL
  • JPT Luxury
  • Juan Valdez
  • Jumbo
  • Jungheinrich
  • Juntos Somos Aspaut
  • Kallfu Handmade
  • Kannu
  • Kano Outdoor & Sports
  • Kayser
  • Kendal
  • Keter
  • Kipling
  • KLIKI
  • Kliper.cl
  • Kotting
  • Kärcher
  • La Barra de CCU
  • La Picá del Ski
  • La Relojería.cl
  • La Vinoteca
  • Lacoste
  • Lanco
  • Laprotectora
  • Larraín Prieto
  • LATAM Airlines
  • Lattafa
  • LBEL
  • LEGO
  • Lenceria.cl
  • Lenovo
  • Level
  • Levi’s
  • LG
  • Lider.cl
  • Lineatre
  • Lodoro
  • Ludovica
  • Ma Griffe
  • Mabe
  • MacOnline
  • Mademsa
  • Maison Niche
  • Mall del Neumático
  • Mammut
  • Marathon
  • Marienberg
  • Marley Coffee
  • Marmot
  • Maui and Sons
  • Maxxis
  • MayorDent
  • McGregor New York
  • Mercado Libre
  • Merrell
  • Mi Coca Cola.cl
  • Mi Foto Gift
  • Mi Primera Foto
  • MiFotoPro
  • Mimbral MTS
  • MIP
  • Mis Joyas
  • Mitas
  • Mohicano Jeans
  • Mormaii
  • Motorola
  • Movistar
  • MSC Cruises
  • Mujeres y Terrazas
  • Muebles & Terrazas
  • Multimarcas Perfumes
  • Mundo Aromas Perfumes
  • Mundo Repuestos
  • Mundo Transfer
  • Munsingwear
  • Music World
  • Método Speed
  • Natura
  • Nefris
  • Neumasport
  • Neumax
  • Neumáticos Azeda
  • New Balance
  • Nooki
  • Norte Verde
  • North Star
  • Novahus
  • Numancia Inmobiliaria
  • Nutrisco Market.cl
  • O’Neill
  • Orion
  • OroCash
  • Oster
  • Outlet del Café
  • Ozeta
  • Panama Jack
  • Pandora
  • Papa Johns
  • Parfumerie d’Aquitaine
  • Paris
  • Parque Futangue
  • Patio Ferretero
  • Pawal
  • Paz
  • PedidosYa
  • Perfumes de Lujo
  • Perry Ellis
  • Pesas Chile
  • Petco
  • Petvet
  • Pilgrim Travel Store
  • Poliglota
  • Pollini
  • Polyphonik
  • Potros
  • Preunic
  • Privilege
  • Promusic
  • Prüne
  • PuntoTicket
  • Puppies & Kittens PetMarket
  • Puwen.cl
  • PZ.cl
  • QCAP
  • Quebec
  • QuePlan.cl
  • R.com
  • Radisson Puerto Varas
  • Rays Travel
  • RazasPet
  • RCR Ferretería
  • Red Barrera Servitec
  • Reebok
  • Relan
  • Renal Infantil Mater
  • Renatta&go
  • Repuestos Boston
  • retail
  • Rewe
  • Rincón Himalaya
  • Rip Curl
  • RKF
  • Rockies
  • Rosen
  • Royal Caribbean
  • Rusty
  • RSG Industrial
  • Safety Store.cl
  • Sairam Perfumes
  • Salcobrand
  • Salfa
  • Santa Rita Online
  • Santiago Perfumes
  • SC Global
  • Secretos de Amor
  • Seguros Falabella
  • Seguros Ripley
  • Senio Inmobiliaria
  • Shark Ninja
  • Simmedical
  • Singolare
  • Sioux
  • Skar Cosmetics
  • Skechers
  • Slime Shop
  • Smoked
  • Sodimac
  • Sokobox
  • Solongi
  • Sony
  • SoupreMium
  • Sparta
  • Speedo
  • Sporting Brands
  • Starsex Sexshop
  • Supermercado del Neumático
  • Superstore
  • Surprice
  • Swarovski
  • TecnoLace
  • Tecnored
  • TEH
  • The Beauty Box
  • The Lab
  • TheLine
  • Thörben
  • Ticketmaster
  • Tienda Copec.cl
  • Tires Import
  • Todo Toner.cl
  • Tommy Hilfiger
  • Total
  • Tottus
  • Toyng
  • Toyotomi
  • Travel Security de BICE
  • Trek
  • Tremus
  • TuDestino
  • TuGadget.cl
  • Tus Mascotas
  • Tu Tienda Metrogas
  • UGG
  • Ultraestética
  • Umbrale
  • Universal Assistance
  • V&P Perfumería
  • V. Outdoors & Weinbrenner
  • Vadell
  • Vekka
  • Van Beek
  • Ventus
  • Viajes El Corte Inglés
  • Victoria’s Secret
  • Vitepal
  • Volcánica
  • Volcano Camper
  • Volcavo
  • Volka
  • Vulcano
  • Vélez
  • Wados
  • Women’secret
  • Worbee
  • World
  • WWF
  • Yauras
  • YONEX Tenis
  • Yuppi
  • Zagg
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