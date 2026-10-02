CyberMonday 2026 en Chile: Fecha de inicio, su horario y las marcas que participan

El evento de comercio electrónico celebrará 15 años desde su primera edición en Chile y reunirá a cientos de empresas. Revisa todo lo que necesitas saber a continuación.

El CyberMonday 2026 ya tiene fecha confirmada y se prepara para una nueva edición con cientos de empresas adheridas y ofertas en productos y servicios de distintas categorías. Este año, además, el evento cumplirá 15 años desde su primera versión en Chile.

Durante tres jornadas, los consumidores podrán acceder a las promociones de las marcas participantes a través de sus plataformas digitales, con alternativas que van desde tecnología y vestuario hasta viajes, hogar y servicios.

¿Cuándo y a qué hora comienza el CyberMonday 2026?

El CyberMonday 2026 comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre.

El evento comercial se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre.

En total serán 72 horas de ofertas y promociones online, tiempo en el que las marcas participantes y sus ofertas podrán consultarse en Cyber.cl, la plataforma oficial del evento, donde los consumidores podrán ingresar directamente a los sitios web de las empresas adheridas.





¿Cuáles son las marcas participantes del CyberMonday 2026?

El evento contará con 528 empresas participantes, distribuidas en distintas categorías y rubros.

La oferta contempla categorías como tecnología, vestuario, hogar, deportes, viajes, salud y belleza, alimentos, mascotas, muebles, inmobiliarias, seguros y servicios. Revisa la lista a continuación.

16 HRS

Acer

Adagio Teas

Adidas

Agrupémonos

Alisha Perfumes

Altos del Desierto

Amazing

AmortiguadoresK

Amphora

Andesgear

Andesland Outdoor & Sport

Ansaldo Toys

Antiuman

APRO

Arrow

ASH

Assist Card

Atlas Travel

Atletis

Atrápalo

Audiomusica

Aurus Joyería

Authièvre Motors

AutoPlanet

AWL

Azaleia

BaluStored

Banana Republic

Bata

Bath & Body Works

Bazhars Alfombras

BBQ Grill

BCI Seguros

Be foods

Bel Sport

Bestway

Big Moto

BIX

Black Bubba

BlanKi

BLU/STORE

Bluepoint Music

Booz.cl

Bosque Chileno

BossCamp

Bricsa

Bridgestone

Bruno Rossi

BSOUL

Buscalibre

Böld

Calper

Calu

Calvin Klein

Capitalizarme

Cardinale

Caren

Carestino

Casa Amarilla

Casa Royal

CAT

Celebrity Cruises

CHC

chefLAB

Cherimoya

Chery

Chile Neumáticos

Chile Perfume

CIC

Club de Perros y Gatos

Club Med

Club Softys

Clínica Belenus

Clínica CELA by Espaciolaser

Clínica Cince

Clínica Syal

Clínica Vitalaser

Cocha

Coleman

Columbia

Consorcio

ConstruPlaza.cl

Contrapunto

Coréana Skincare

Cotidian

Covepa

Crocs

Cuponatic

DBS Beauty Store

DC

DeBra Chile

Delsey Paris

Dermotienda

Despegar

DIB Alfombras

Dimarine

Discovery

DMSx

Dominame Sexshop

Domótiz

Doxie Step Loud

Dr. Pet

Drimkip

Dulces Aspade

Easy

EBEST

Eco Farmacias

Edelbrock

El Castillo

El Espe

Electrolux

Elite Perfumes

Elite Professional

Ellus

Emma

Emotions

Enel

Epson

Esika

etchile.net

Exacon

Extra Virgen Store

Falabella.com

Family Shop

FAP Juntos contra el Cáncer

Farmacias Ahumada

Farmacias Knop

Felinus

Ferouch

FerreLan

ferreteria.cl

Flex

Flores

Florsheim

Form

FOX

Fashion’s Park

Full Sublimación

Fumetas Store

Fundación Beata Laura Vicuña

Garmin

Getway

Giant

Globaltecno

Globe

Good Neighbors Chile

Goodyear

Grupo Hogares

Guess

H&M

Haka Honu

Hankook

HardWork

Hasbro

HDI Seguros

HEAD

Hites

Hitway

HO Nutrition

Hohos

Hoka

Home Mobili

Hotel Termas Chillán

HP

Huentelauquén

Huilo Huilo

Humana

Hush Puppies

Hyundai

iGPro

Il Gioco

Imperial

Importaciones Reus

Infanti

iO

iRobot

Ironside

Izurieta Cortinas Roller

Jansport

Japi Jane Sexshop

Jayson

JBL

JPT Luxury

Juan Valdez

Jumbo

Jungheinrich

Juntos Somos Aspaut

Kallfu Handmade

Kannu

Kano Outdoor & Sports

Kayser

Kendal

Keter

Kipling

KLIKI

Kliper.cl

Kotting

Kärcher

La Barra de CCU

La Picá del Ski

La Relojería.cl

La Vinoteca

Lacoste

Lanco

Laprotectora

Larraín Prieto

LATAM Airlines

Lattafa

LBEL

LEGO

Lenceria.cl

Lenovo

Level

Levi’s

LG

Lider.cl

Lineatre

Lodoro

Ludovica

Ma Griffe

Mabe

MacOnline

Mademsa

Maison Niche

Mall del Neumático

Mammut

Marathon

Marienberg

Marley Coffee

Marmot

Maui and Sons

Maxxis

MayorDent

McGregor New York

Mercado Libre

Merrell

Mi Coca Cola.cl

Mi Foto Gift

Mi Primera Foto

MiFotoPro

Mimbral MTS

MIP

Mis Joyas

Mitas

Mohicano Jeans

Mormaii

Motorola

Movistar

MSC Cruises

Mujeres y Terrazas

Muebles & Terrazas

Multimarcas Perfumes

Mundo Aromas Perfumes

Mundo Repuestos

Mundo Transfer

Munsingwear

Music World

Método Speed

Natura

Nefris

Neumasport

Neumax

Neumáticos Azeda

New Balance

Nooki

Norte Verde

North Star

Novahus

Numancia Inmobiliaria

Nutrisco Market.cl

O’Neill

Orion

OroCash

Oster

Outlet del Café

Ozeta

Panama Jack

Pandora

Papa Johns

Parfumerie d’Aquitaine

Paris

Parque Futangue

Patio Ferretero

Pawal

Paz

PedidosYa

Perfumes de Lujo

Perry Ellis

Pesas Chile

Petco

Petvet

Pilgrim Travel Store

Poliglota

Pollini

Polyphonik

Potros

Preunic

Privilege

Promusic

Prüne

PuntoTicket

Puppies & Kittens PetMarket

Puwen.cl

PZ.cl

QCAP

Quebec

QuePlan.cl

R.com

Radisson Puerto Varas

Rays Travel

RazasPet

RCR Ferretería

Red Barrera Servitec

Reebok

Relan

Renal Infantil Mater

Renatta&go

Repuestos Boston

retail

Rewe

Rincón Himalaya

Rip Curl

RKF

Rockies

Rosen

Royal Caribbean

Rusty

RSG Industrial

Safety Store.cl

Sairam Perfumes

Salcobrand

Salfa

Santa Rita Online

Santiago Perfumes

SC Global

Secretos de Amor

Seguros Falabella

Seguros Ripley

Senio Inmobiliaria

Shark Ninja

Simmedical

Singolare

Sioux

Skar Cosmetics

Skechers

Slime Shop

Smoked

Sodimac

Sokobox

Solongi

Sony

SoupreMium

Sparta

Speedo

Sporting Brands

Starsex Sexshop

Supermercado del Neumático

Superstore

Surprice

Swarovski

TecnoLace

Tecnored

TEH

The Beauty Box

The Lab

TheLine

Thörben

Ticketmaster

Tienda Copec.cl

Tires Import

Todo Toner.cl

Tommy Hilfiger

Total

Tottus

Toyng

Toyotomi

Travel Security de BICE

Trek

Tremus

TuDestino

TuGadget.cl

Tus Mascotas

Tu Tienda Metrogas

UGG

Ultraestética

Umbrale

Universal Assistance

V&P Perfumería

V. Outdoors & Weinbrenner

Vadell

Vekka

Van Beek

Ventus

Viajes El Corte Inglés

Victoria’s Secret

Vitepal

Volcánica

Volcano Camper

Volcavo

Volka

Vulcano

Vélez

Wados

Women’secret

Worbee

World

WWF

Yauras

YONEX Tenis

Yuppi

Zagg

Zappa

Zenit

ZOY Home

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