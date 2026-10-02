CyberMonday 2026 en Chile: Fecha de inicio, su horario y las marcas que participan
El evento de comercio electrónico celebrará 15 años desde su primera edición en Chile y reunirá a cientos de empresas. Revisa todo lo que necesitas saber a continuación.
El CyberMonday 2026 ya tiene fecha confirmada y se prepara para una nueva edición con cientos de empresas adheridas y ofertas en productos y servicios de distintas categorías. Este año, además, el evento cumplirá 15 años desde su primera versión en Chile.
Durante tres jornadas, los consumidores podrán acceder a las promociones de las marcas participantes a través de sus plataformas digitales, con alternativas que van desde tecnología y vestuario hasta viajes, hogar y servicios.
¿Cuándo y a qué hora comienza el CyberMonday 2026?
El CyberMonday 2026 comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre.
El evento comercial se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre.
En total serán 72 horas de ofertas y promociones online, tiempo en el que las marcas participantes y sus ofertas podrán consultarse en Cyber.cl, la plataforma oficial del evento, donde los consumidores podrán ingresar directamente a los sitios web de las empresas adheridas.
¿Cuáles son las marcas participantes del CyberMonday 2026?
El evento contará con 528 empresas participantes, distribuidas en distintas categorías y rubros.
La oferta contempla categorías como tecnología, vestuario, hogar, deportes, viajes, salud y belleza, alimentos, mascotas, muebles, inmobiliarias, seguros y servicios. Revisa la lista a continuación.
- 16 HRS
- Acer
- Adagio Teas
- Adidas
- Agrupémonos
- Alisha Perfumes
- Altos del Desierto
- Amazing
- AmortiguadoresK
- Amphora
- Andesgear
- Andesland Outdoor & Sport
- Ansaldo Toys
- Antiuman
- APRO
- Arrow
- ASH
- Assist Card
- Atlas Travel
- Atletis
- Atrápalo
- Audiomusica
- Aurus Joyería
- Authièvre Motors
- AutoPlanet
- AWL
- Azaleia
- BaluStored
- Banana Republic
- Bata
- Bath & Body Works
- Bazhars Alfombras
- BBQ Grill
- BCI Seguros
- Be foods
- Bel Sport
- Bestway
- Big Moto
- BIX
- Black Bubba
- BlanKi
- BLU/STORE
- Bluepoint Music
- Booz.cl
- Bosque Chileno
- BossCamp
- Bricsa
- Bridgestone
- Bruno Rossi
- BSOUL
- Buscalibre
- Böld
- Calper
- Calu
- Calvin Klein
- Capitalizarme
- Cardinale
- Caren
- Carestino
- Casa Amarilla
- Casa Royal
- CAT
- Celebrity Cruises
- CHC
- chefLAB
- Cherimoya
- Chery
- Chile Neumáticos
- Chile Perfume
- CIC
- Club de Perros y Gatos
- Club Med
- Club Softys
- Clínica Belenus
- Clínica CELA by Espaciolaser
- Clínica Cince
- Clínica Syal
- Clínica Vitalaser
- Cocha
- Coleman
- Columbia
- Consorcio
- ConstruPlaza.cl
- Contrapunto
- Coréana Skincare
- Cotidian
- Covepa
- Crocs
- Cuponatic
- DBS Beauty Store
- DC
- DeBra Chile
- Delsey Paris
- Dermotienda
- Despegar
- DIB Alfombras
- Dimarine
- Discovery
- DMSx
- Dominame Sexshop
- Domótiz
- Doxie Step Loud
- Dr. Pet
- Drimkip
- Dulces Aspade
- Easy
- EBEST
- Eco Farmacias
- Edelbrock
- El Castillo
- El Espe
- Electrolux
- Elite Perfumes
- Elite Professional
- Ellus
- Emma
- Emotions
- Enel
- Epson
- Esika
- etchile.net
- Exacon
- Extra Virgen Store
- Falabella.com
- Family Shop
- FAP Juntos contra el Cáncer
- Farmacias Ahumada
- Farmacias Knop
- Felinus
- Ferouch
- FerreLan
- ferreteria.cl
- Flex
- Flores
- Florsheim
- Form
- FOX
- Fashion’s Park
- Full Sublimación
- Fumetas Store
- Fundación Beata Laura Vicuña
- Garmin
- Getway
- Giant
- Globaltecno
- Globe
- Good Neighbors Chile
- Goodyear
- Grupo Hogares
- Guess
- H&M
- Haka Honu
- Hankook
- HardWork
- Hasbro
- HDI Seguros
- HEAD
- Hites
- Hitway
- HO Nutrition
- Hohos
- Hoka
- Home Mobili
- Hotel Termas Chillán
- HP
- Huentelauquén
- Huilo Huilo
- Humana
- Hush Puppies
- Hyundai
- iGPro
- Il Gioco
- Imperial
- Importaciones Reus
- Infanti
- iO
- iRobot
- Ironside
- Izurieta Cortinas Roller
- Jansport
- Japi Jane Sexshop
- Jayson
- JBL
- JPT Luxury
- Juan Valdez
- Jumbo
- Jungheinrich
- Juntos Somos Aspaut
- Kallfu Handmade
- Kannu
- Kano Outdoor & Sports
- Kayser
- Kendal
- Keter
- Kipling
- KLIKI
- Kliper.cl
- Kotting
- Kärcher
- La Barra de CCU
- La Picá del Ski
- La Relojería.cl
- La Vinoteca
- Lacoste
- Lanco
- Laprotectora
- Larraín Prieto
- LATAM Airlines
- Lattafa
- LBEL
- LEGO
- Lenceria.cl
- Lenovo
- Level
- Levi’s
- LG
- Lider.cl
- Lineatre
- Lodoro
- Ludovica
- Ma Griffe
- Mabe
- MacOnline
- Mademsa
- Maison Niche
- Mall del Neumático
- Mammut
- Marathon
- Marienberg
- Marley Coffee
- Marmot
- Maui and Sons
- Maxxis
- MayorDent
- McGregor New York
- Mercado Libre
- Merrell
- Mi Coca Cola.cl
- Mi Foto Gift
- Mi Primera Foto
- MiFotoPro
- Mimbral MTS
- MIP
- Mis Joyas
- Mitas
- Mohicano Jeans
- Mormaii
- Motorola
- Movistar
- MSC Cruises
- Mujeres y Terrazas
- Muebles & Terrazas
- Multimarcas Perfumes
- Mundo Aromas Perfumes
- Mundo Repuestos
- Mundo Transfer
- Munsingwear
- Music World
- Método Speed
- Natura
- Nefris
- Neumasport
- Neumax
- Neumáticos Azeda
- New Balance
- Nooki
- Norte Verde
- North Star
- Novahus
- Numancia Inmobiliaria
- Nutrisco Market.cl
- O’Neill
- Orion
- OroCash
- Oster
- Outlet del Café
- Ozeta
- Panama Jack
- Pandora
- Papa Johns
- Parfumerie d’Aquitaine
- Paris
- Parque Futangue
- Patio Ferretero
- Pawal
- Paz
- PedidosYa
- Perfumes de Lujo
- Perry Ellis
- Pesas Chile
- Petco
- Petvet
- Pilgrim Travel Store
- Poliglota
- Pollini
- Polyphonik
- Potros
- Preunic
- Privilege
- Promusic
- Prüne
- PuntoTicket
- Puppies & Kittens PetMarket
- Puwen.cl
- PZ.cl
- QCAP
- Quebec
- QuePlan.cl
- R.com
- Radisson Puerto Varas
- Rays Travel
- RazasPet
- RCR Ferretería
- Red Barrera Servitec
- Reebok
- Relan
- Renal Infantil Mater
- Renatta&go
- Repuestos Boston
- retail
- Rewe
- Rincón Himalaya
- Rip Curl
- RKF
- Rockies
- Rosen
- Royal Caribbean
- Rusty
- RSG Industrial
- Safety Store.cl
- Sairam Perfumes
- Salcobrand
- Salfa
- Santa Rita Online
- Santiago Perfumes
- SC Global
- Secretos de Amor
- Seguros Falabella
- Seguros Ripley
- Senio Inmobiliaria
- Shark Ninja
- Simmedical
- Singolare
- Sioux
- Skar Cosmetics
- Skechers
- Slime Shop
- Smoked
- Sodimac
- Sokobox
- Solongi
- Sony
- SoupreMium
- Sparta
- Speedo
- Sporting Brands
- Starsex Sexshop
- Supermercado del Neumático
- Superstore
- Surprice
- Swarovski
- TecnoLace
- Tecnored
- TEH
- The Beauty Box
- The Lab
- TheLine
- Thörben
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- Tienda Copec.cl
- Tires Import
- Todo Toner.cl
- Tommy Hilfiger
- Total
- Tottus
- Toyng
- Toyotomi
- Travel Security de BICE
- Trek
- Tremus
- TuDestino
- TuGadget.cl
- Tus Mascotas
- Tu Tienda Metrogas
- UGG
- Ultraestética
- Umbrale
- Universal Assistance
- V&P Perfumería
- V. Outdoors & Weinbrenner
- Vadell
- Vekka
- Van Beek
- Ventus
- Viajes El Corte Inglés
- Victoria’s Secret
- Vitepal
- Volcánica
- Volcano Camper
- Volcavo
- Volka
- Vulcano
- Vélez
- Wados
- Women’secret
- Worbee
- World
- WWF
- Yauras
- YONEX Tenis
- Yuppi
- Zagg
- Zappa
- Zenit
- ZOY Home
- Ópticas Schilling
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