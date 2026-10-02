“Yo elijo mi PC” en suspenso: Revisa quiénes serían los últimos beneficiados y consulta con tu RUT

El programa forma parte de las Becas TIC y contempla la entrega de un computador o notebook equipado con software, contenidos digitales y conectividad a internet. Conoce todos los detalles del beneficio acá.

La decisión del gobierno de dejar sin financiamiento al programa “Yo Elijo Mi PC” en la propuesta de Presupuesto 2027 puso nuevamente la atención sobre uno de los beneficios educacionales destinados a reducir la brecha digital entre estudiantes del país.

El programa forma parte de las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) y contempla la entrega de un computador o notebook equipado con software, contenidos digitales y conectividad a internet, con el objetivo de apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante su etapa escolar.

De concretarse el término del financiamiento para 2027 durante la tramitación presupuestaria, los estudiantes seleccionados para recibir la Beca TIC durante 2026 serían los últimos beneficiarios bajo el esquema actualmente vigente.

¿Quiénes reciben un computador durante 2026?

En el caso de los establecimientos educacionales públicos, el beneficio está dirigido a estudiantes que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

Estar matriculado en 7° año de Enseñanza Básica durante abril de 2026.

durante abril de 2026. En educación de adultos, estar matriculado en Tercer Nivel Básico durante abril y mantener la matrícula, además de contar con al menos un 60% de asistencia continua entre abril y agosto .

durante abril y mantener la matrícula, además de contar con al menos un . En el caso de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) , cursar 7° básico de Educación Especial durante abril en un establecimiento dependiente de una municipalidad, corporación municipal o Servicio Local de Educación Pública.

, cursar 7° básico de Educación Especial durante abril en un establecimiento dependiente de una municipalidad, corporación municipal o Servicio Local de Educación Pública. No haber recibido anteriormente los beneficios “Yo Elijo Mi PC” o “Me Conecto Para Aprender”.

Para los establecimientos particulares subvencionados, los criterios de selección son diferentes. Pueden recibir el beneficio:

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que cursen 7° básico de Educación Especial.

que cursen 7° básico de Educación Especial. Estudiantes prioritarios pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades .

. Al momento de realizar la selección se considera la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares , priorizando a quienes pertenecen al 40% de mayor vulnerabilidad .

, priorizando a quienes pertenecen al . Para completar la asignación hasta agotar los computadores disponibles se utiliza el ID correlativo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Los seleccionados no pueden haber recibido anteriormente “Yo Elijo Mi PC”, “Me Conecto Para Aprender” o las Becas de Acceso a TIC.





¿Hay que postular a Yo Elijo Mi PC?

Uno de los aspectos importantes del beneficio es que no existe un proceso de postulación. La selección se realiza de acuerdo con los antecedentes disponibles y los requisitos establecidos para cada tipo de establecimiento.

Por lo mismo:

No es necesario completar una postulación.

No existe un proceso de apelación.

La asignación se determina automáticamente según los criterios establecidos para el beneficio.

¿Cuántos computadores se entregarán durante 2026?

Para este año está contemplada la distribución de más de 96 mil computadores en todo Chile, correspondientes a equipos de la marca Acer.

Entre los principales datos del proceso 2026 se encuentran:

Más de 96 mil equipos serán distribuidos.

serán distribuidos. Los computadores corresponden a la marca Acer .

. Las entregas comenzaron a partir del 2 de julio .

La distribución se realiza principalmente mediante eventos masivos de entrega.

Consulta con tu RUT si eres uno de los beneficiados

Los estudiantes y sus familias pueden comprobar si fueron seleccionados para recibir un computador durante 2026 mediante el módulo oficial de consulta de beneficiarios habilitado por Junaeb.

Para revisar el resultado:

Ingresa al sitio de consulta de beneficiarios de Junaeb .

. Escribe el RUT del estudiante .

. Presiona la opción de consulta.

El sistema informará si el estudiante aparece como beneficiario de la Beca TIC 2026.

De esta manera, las familias pueden conocer directamente si el estudiante se encuentra entre quienes recibirán uno de los computadores contemplados para este año.