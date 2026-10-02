Actriz Antonia Giesen anunció nacimiento de su segundo hijo y reveló su particular nombre

A través de Instagram, la intérprete dedicó un emotivo mensaje al nuevo integrante de la familia, fruto de su relación con Domingo del Sante. La publicación generó reacciones de diversas figuras del espectáculo nacional.

La actriz chilena Antonia Giesen anunció el nacimiento de su segundo hijo, fruto de su relación con Domingo del Sante, compartiendo en redes sociales una serie de fotografías del recién nacido, a quien presentaron como Caetano.

A través de Instagram, la intérprete dedicó un emotivo mensaje al nuevo integrante de la familia.

“ Bienvenido al mundo, amor mío, bienvenido a hacer pactos de amor y lealtad. Inventaremos muchos rincones deliciosos, con rayitos de sol, con música, aire y calidez para ti. Inventaremos muchas canciones para ti”, comenzó escribiendo.





“Te prometemos, sobre todas las cosas, estar. Ya tienes un hermano muy grande derretido ante ti. Y sé que viene un poco de cerca, pero yo encuentro que son los chicos más hermosos del planeta. Nos cuidaremos para siempre”, agregó Giesen.

En la misma publicación, la actriz conocida por sus papeles en cine y televisión indicó que “llegaste lento pero decidido, calmo sin prisa, tal cual como fue esperarte. Qué buena idea traerte y tenerte entre nosotros, Caetano Del Sante Giesen. Ya te amo con locura y desfachatez”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes y felicitaciones de figuras del espectáculo y la cultura nacional, entre ellas Mariana di Girolamo, Daniela Ramírez, Natalia Valdebenito, Ana Tijoux y Gabriel Urzúa, entre otros.