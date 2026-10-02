VIDEO | Motociclistas balearon a guardia municipal en persecución: Impactaron de frente con patrulla

Guardias municipales advirtieron una moto sospechosa que circulaba en contra del tránsito y al momento de realizar el control, uno de los sujetos disparó en contra de uno de los patrulleros para luego darse a la fuga.

Una persecución policial que terminó con un violento choque, dos personas detenidas y un guardia municipal herido en Pedro Aguirre Cerda.

Todo comenzó en la comuna de San Miguel, específicamente en José Joaquín Prieto con Novena Avenida, donde funcionarios de seguridad municipal realizaron una fiscalización cerca de las 3 de la mañana ante un comportamiento sospechoso de ocupantes de una motocicleta.

Lo que llamó la atención era que estos iban circulando en contra del tránsito y también portaban una mochila de pedidos de alimentos.

Motoristas se dieron a la fuga

Al acercarse los funcionarios municipales, los sujetos reaccionaron disparando en contra de uno ellos , quien debido a que portaba su chaleco antibalas terminó solo con una lesión en su hombro.

Luego del ataque en contra del guardia, se dieron a la fuga y se desencadenó una persecución que se extendió por varias cuadras hasta llegar a la comuna de Pedro Aguirre Cerda donde chocaron con una patrulla.

Según informó Carabineros, los detenidos son dos hombre de nacionalidad venezolana con situación irregular migratoria en el país.

“Durante la madrugada del día de hoy, mientras se desplazaban en una motocicleta sin encargo por la comuna de San Miguel y ante una eventual fiscalización de estos patrulleros municipales, extraen uno de ellos un arma de fuego, el cual realiza alrededor de seis disparos en contra de estos patrulleros, impactando algunos en la carrocería de este vehículo”, explicaron desde la institución.

Carol Bown, alcaldesa de San Miguel, comentó que el guardia de seguridad se encuentra en buenas condiciones de salud y será dado de alta en las próximas horas.

Además, anunció que desde el municipio presentarán una querella por homicidio furstrado. “Pudo ser algo realmente grave, lamentable”, aseguró.