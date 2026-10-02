02/ 10/ 2026 07:22

Dos delincuentes fueron detenidos: Funcionario municipal fue baleado en Pedro Aguirre Cerda tras persecución

Un funcionario municipal resultó baleado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Los hechos ocurrieron en el pasaje 3 Sur, donde finalizó una persecución que comenzó en San Miguel. En dicho lugar, dos delincuentes a bordo de una motocicleta fueron captados intentando abrir un vehículo estacionado. Estos individuos fueron detenidos y la víctima está fuera de riesgo vital.