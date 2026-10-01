EN VIVO | Sigue acá CHV Noticias Te Ayuda: Todo lo que necesitas saber de las licencias médicas

En esta edición conversamos con el abogado Rodrigo Vergara, quien explicará y ahondará en los detalles sobre las licencias médicas y el funcionamiento del Compin.

Este jueves CHV Noticias Te Ayuda ofrece una nueva transmisión especial, con un espacio donde podrás resolver diversas inquietudes y dudas sobre temas que nos afectan como sociedad.

En esta edición, conversamos con el abogado Rodrigo Vergara, quien abordará todos los detalles relacionados con las licencias médicas y el Compin .

Esta instancia, conducida por la periodista Camila Torres, busca entregar orientación clara sobre los aspectos legales que deben considerar los trabajadores.

Ingresa a la transmisión de YouTube y envía todas tus consultas en el chat y te responderemos en vivo y en directo.

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