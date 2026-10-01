Trabajadores pueden recibir hasta $185 mil mensuales: Postula acá al Subsidio Unificado al Empleo

Este jueves 1 de octubre se inicia el proceso para solicitar el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE) y quienes realicen primero el trámite recibirán su primer pago en diciembre.

Este jueves 1 de octubre comienzan las postulaciones al Subsidio Unificado al Empleo (SUE), nuevo beneficio administrado por el SENCE que busca incentivar el empleo formal.

El nuevo subsidio reemplaza tres beneficios que anteriormente funcionaban por separado: El Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

La solicitud se puede realizar de manera digital a través de la Ventanilla Única Social o del sitio del SENCE.

A diferencia de beneficios anteriores, el SUE amplía su cobertura a cuatro grupos prioritarios y contempla pagos de hasta $185 mil mensuales , dependiendo de la remuneración de cada trabajador y de las condiciones establecidas para el beneficio.

Postula aquí al SUE

La postulación es 100% digital y puede realizarse durante todo el año a través de la plataforma habilitada del SENCE o haciendo clic en la imagen inferior, con tu ClaveÚnica.

También puede ser realizada por el empleador, con autorización de la persona trabajadora.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Unificado al Empleo?

El beneficio está dirigido a personas trabajadoras que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Jóvenes: desde los 18 hasta antes de cumplir 25 años.

Mujeres: desde los 25 hasta antes de cumplir 55 años.

Personas mayores: desde los 55 hasta antes de cumplir 65 años.

Personas con discapacidad: desde los 18 años y hasta antes de cumplir 65 años, siempre que estén inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Para trabajadores dependientes, además, se exige una renta bruta mensual que no supere los 2,25 Ingresos Mínimos Mensuales (aproximadamente $1.190.250).

También se debe acreditar un período de desempleo de al menos seis meses continuos u ocho meses discontinuos durante los 18 meses anteriores a la postulación.

Durante el primer año de vigencia, también se contempla como requisito pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.





¿Cuánto dinero entrega el SUE y cuándo se paga?

El Subsidio Unificado al Empleo corresponde a un porcentaje de la remuneración bruta y tiene un tope máximo de $185 mil mensuales.

Las postulaciones realizadas durante octubre de 2026 comenzarán a devengar el subsidio durante ese mismo mes y el primer pago se realizará, a más tardar, en diciembre de 2026.

El beneficio se entrega por hasta 12 meses, plazo que puede extenderse hasta 15 meses para personas con discapacidad.

Calendario de pago: