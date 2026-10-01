01/ 10/ 2026 15:18

VIDEO | Registran agresión a miembros de Solidaridad UC y Movimiento Gremial durante marcha Confech

Diversos registros dieron cuenta de la agresión sufrida por integrantes de Solidaridad UC y Movimiento Gremial mientras realizaban una contraprotesta en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, en medio de la marcha convocada este jueves por la Confech. En las imágenes se observa cómo un grupo de manifestantes los confronta y posteriormente los golpea y les lanza objetos y pintura, obligándolos finalmente a ingresar al recinto universitario para resguardarse.