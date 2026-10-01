Incluye a la RM: DMC emite aviso por tormentas eléctricas para este viernes en 10 regiones

El evento meteorológico estará acompañado por lluvias fuertes en un corto periodo de tiempo.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas para la zona centro-norte y centro-sur del país debido a este fenómeno que se haría presente a contar de mañana en diez regiones del país.

De acuerdo con la información entregada por el sitio web, esto se debería a la condición de inestabilidad atmosférica que estará acompañada de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.

Estas serán las zonas afectadas

Según explicó el organismo, el “aviso por probables tormentas eléctricas” estará vigente desde la mañana de este viernes 2 de octubre hasta la noche del sábado 3.

Las regiones que se verán afectadas son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Hasta el momento, los sectores que se verán afectados por las tormentas eléctricas son:

Región de Coquimbo

Viernes 2: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera. Sábado 3: –

Región de Valparaíso

Viernes 2: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera. Sábado 3: –

Región de Metropolitana

Viernes 2: Valle, Precordillera y Cordillera.

Valle, Precordillera y Cordillera. Sábado 3: –

Región de O’Higgins

Viernes 2: Valle, Precordillera y Cordillera.

Valle, Precordillera y Cordillera. Sábado 3: –

Región de Maule

Viernes 2: Valle, Precordillera y Cordillera.

Valle, Precordillera y Cordillera. Sábado 3: –

Región de Ñuble

Viernes 2: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Sábado 3: Valle, Precordillera y Cordillera.

Región de Biobío

Viernes 2: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Sábado 3: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Región de La Araucanía

Viernes 2: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.

Litoral, Cordillera de la Costa y Valle. Sábado 3: Valle.

Región de Los Ríos

Viernes 2: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.

Litoral, Cordillera de la Costa y Valle. Sábado 3: Valle.

Región de Los Lagos