Meteorología emite aviso por nubes convectivas con características tornádicas en dos regiones de Chile

El fenómeno meteorológico está proyectado para los próximos días.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la probable formación de nubes convectivas con características tornádicas en dos regiones del país.

El organismo además advierte que el fenómeno meteorológico podría venir aparejado de “intensos vientos locales arrachados y tornádicos”.

Fecha y regiones afectadas: Esto dice el aviso de Meteorología por nubes convectivas con características tornádicas

El reporte precisa que las nubes convectivas con características tornádicas podrían formarse entre la mañana del viernes 2 y la tarde del sábado 3 de octubre.

En lo que respecta a las regiones que podría afectar, la DMC señala que son dos: Los Ríos y Los Lagos.





En concreto, en la región de Los Ríos, las zonas bajo observación son la cordillera costa y el valle, mientras que en Los Lagos también la cordillera costa y el valle, sumándose el litoral interior.

Aviso de Dirección Meteorológica: Qué significa y qué medidas tomar

Según el Sistema de Alerta Meteorológica, un aviso implica el pronóstico de fenómenos “con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Al respecto, la recomendación de la DMC es “mantenerse informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.