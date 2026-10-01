Cortes de luz en Santiago: Las comunas que se verán afectadas en las próximas horas

La interrupción del servicio de suministro eléctrico duraría entre 4 y 8 horas según el sector de la capital.

Enel informó que nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán diferentes cortes de luz durante la jornada de este viernes 2 de octubre.

Dichas interrupciones del suministro eléctrico corresponden a trabajos programados para mejorar las condiciones del servicio y sus vecinos.

Este periodo sin luz durará entre 4 y 8 horas, ya que variará según el sector.

Las comunas que se verán afectadas son:

Conchalí

Independencia

Ñuñoa

Macul

La Florida

La Granja

Maipú

Cerrillos

Cerro Navia

Cortes de luz en la RM: Estas son las zonas afectadas y sus horarios

Viernes 2 de octubre

Conchalí: Desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Independencia: Desde las 09:30 a las 15:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Macul: Desde las 09:30 a las 15:30 horas.

La Florida: Desde las 10:30 a las 16:00 horas.

La Granja: Desde las 10:30 a las 14:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Maipú 3: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.