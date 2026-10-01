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Cortes de luz en Santiago: Las comunas que se verán afectadas en las próximas horas

La interrupción del servicio de suministro eléctrico duraría entre 4 y 8 horas según el sector de la capital.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Enel informó que nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán diferentes cortes de luz durante la jornada de este viernes 2 de octubre.

Dichas interrupciones del suministro eléctrico corresponden a trabajos programados para mejorar las condiciones del servicio y sus vecinos.

Este periodo sin luz durará entre 4 y 8 horas, ya que variará según el sector.

Las comunas que se verán afectadas son:

  • Conchalí
  • Independencia
  • Ñuñoa
  • Macul
  • La Florida
  • La Granja
  • Maipú
  • Cerrillos
  • Cerro Navia

Cortes de luz en la RM: Estas son las zonas afectadas y sus horarios

Viernes 2 de octubre

  • Conchalí: Desde las 10:30 a las 16:30 horas.
  • Independencia: Desde las 09:30 a las 15:30 horas.
  • Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
  • Macul: Desde las 09:30 a las 15:30 horas.
  • La Florida: Desde las 10:30 a las 16:00 horas.
  • La Granja: Desde las 10:30 a las 14:30 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Maipú 3: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
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