Cortes de luz en Santiago: Las comunas que se verán afectadas en las próximas horas
La interrupción del servicio de suministro eléctrico duraría entre 4 y 8 horas según el sector de la capital.
Enel informó que nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán diferentes cortes de luz durante la jornada de este viernes 2 de octubre.
Dichas interrupciones del suministro eléctrico corresponden a trabajos programados para mejorar las condiciones del servicio y sus vecinos.
Este periodo sin luz durará entre 4 y 8 horas, ya que variará según el sector.
Las comunas que se verán afectadas son:
- Conchalí
- Independencia
- Ñuñoa
- Macul
- La Florida
- La Granja
- Maipú
- Cerrillos
- Cerro Navia
Cortes de luz en la RM: Estas son las zonas afectadas y sus horarios
Viernes 2 de octubre
- Conchalí: Desde las 10:30 a las 16:30 horas.
- Independencia: Desde las 09:30 a las 15:30 horas.
- Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
- Macul: Desde las 09:30 a las 15:30 horas.
- La Florida: Desde las 10:30 a las 16:00 horas.
- La Granja: Desde las 10:30 a las 14:30 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Maipú 3: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.