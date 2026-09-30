Del calor a la lluvia en 24 horas: Pronostican brusco cambio de temperatura esta semana en Santiago

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, ajustó levemente el pronóstico que había entregado previamente para este jueves. Además, adelantó cuántos milímetros podrían caer en la Región Metropolitana.

Santiago vivirá un brusco cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días, pasando de las lluvias y bajas temperaturas registradas este miércoles a una jornada prácticamente veraniega, para luego recibir nuevamente precipitaciones.

Así lo explicó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, quien ajustó levemente el pronóstico que había entregado previamente para este jueves.

Si inicialmente anticipaba 27°C, ahora la máxima prevista se ubica en torno a los 25°C a 26°C en Santiago.

De 26°C al regreso de las lluvias en Santiago

De acuerdo con el experto, las altas temperaturas estarán asociadas a una vaguada costera seca, que favorecerá el viento del este y permitirá un importante aumento de los termómetros durante el jueves.

La situación cambiará rápidamente con la llegada de un nuevo sistema frontal, que provocará un descenso de la temperatura y precipitaciones desde la Región de Valparaíso hacia el sur .





Para Santiago, Sáez anticipó que durante el jueves la nubosidad irá aumentando y que hacia la noche podrían comenzar a aparecer algunos chubascos, mientras que las precipitaciones se harán más evidentes durante el viernes, especialmente en horas de la tarde.

“Los montos sí son bajos, solamente van a molestar más que a provocar alguna inundación”, explicó el meteorólogo.

En concreto, el especialista estimó que durante el viernes podrían acumularse entre 5 y 10 milímetros de agua, por lo que se trataría de una lluvia de baja intensidad.