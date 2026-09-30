De los 29 °C a la lluvia en Santiago: Qué día y cuánto precipitará en la región Metropolitana

Para quienes han sacado frazadas de la cama y cambiado los abrigos por poleras y camisas, mucha atención, pues esta semana continuará la inestabilidad en gran parte del país.

No es un misterio que esta primavera ha destacado por su inusual inestabilidad, pues muchas personas han enfrentado el dilema de qué vestir ante los bruscos y constantes cambios de temperatura.

De acuerdo con Allison Göhler, el paso continuo de sistemas frontales entre la zona centro y sur responde a un océano más cálido, provocando precipitaciones anormales para la fecha y marcada variabilidad.

Este jueves habrá harto calor

Según la meteoróloga de Chilevisión, este jueves 1 de octubre se consolidará como la jornada más calurosa de la semana en la zona central. Esto, en medio de altas temperaturas que afectarán a tres regiones de la zona norte.

En sectores del valle, los termómetros variarán entre los 25 y 27 grados, pudiendo registrar máximas de hasta 29 grados en algunos sectores.

Este aumento térmico previo al nuevo sistema frontal se debería principalmente al fenómeno del viento puelche que elevará las temperaturas en el valle.

¡Pero el viernes la lluvia volverá!

Sin embargo, el viernes 2 de octubre el clima tendrá un giro drástico: un frente desplazará lluvia hacia Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana , afectando principalmente a zonas precordilleranas.

El evento iniciará muy débil en la mañana y se intensificará cerca de las 16:00 horas en la zona sur e interior de Valparaíso, Metropolitana, Coquimbo y Atacama.