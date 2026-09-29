Esteban Radiscz, psicólogo de la Universidad de Chile, comenta los alcances de realizar terapia a través del celular con una inteligencia artificial. “Arroja una respuesta general para una consulta que muchas veces no es general”, sostiene.

“Hay algo del inmediatez en juego y de no tener que exponerse frente a una tercera persona respecto de cuestiones que pudiesen ser difíciles o vergonzosas”. Así comenta Esteban Radiscz, psicólogo de la Universidad de Chile, una tendencia que se ha vuelto más frecuente: Realizar terapia psicológica con ayuda de la inteligencia artificial a través del teléfono.

El psicólogo clínico especializado en psicoanálisis plantea a CHV Noticias que “no necesariamente aquellos que consultan una IA por sus dificultades emocionales son los mismos que acuden a los psicólogos. O también tienen psicólogos y recurren a la IA para asuntos prácticos. Tengo la sospecha de que no es la misma función”.

– ¿Hay algún beneficio de realizar preguntas de carácter terapéutico con una IA?

Se trata de una máquina algorítmica que utiliza muchos datos y, mediante una estrategia de recolección de datos que pudiesen ser semejantes, arroja una respuesta general para una consulta que muchas veces no es general . La guía no toma en cuenta la particularidad de sus historias.

La IA no comprende lo que está en juego, sino que entrega una combinatoria de palabras. Las personas le dan sentido a eso que responde y generalmente se lo dan en términos de su propia experiencia e historia, reconociendo en lo que dice algo de ellos mismos.

– ¿Se debería trazar, desde la psicología, una línea para utilización de la IA con este fin?

Es difícil trazar una línea, porque podría tener cierta utilidad respecto de cuestiones generales, pero no tiene los rendimientos de un trabajo a largo aliento. Podría servir en un sentido psicoeducativo, por ejemplo, pero no psicoterapéutico.

– ¿Qué pasa con la posibilidad de que una IA valide ideas o interpretaciones de una persona porque está diseñada para mantener una conversación?

La IA es un tanto zalamera, está diseñada en esos términos. Podría reafirmar ideas peligrosas, particularmente cuando estamos en casos graves donde hay riesgo de vida , riesgos suicidas o problemáticas alimentarias. Podría entrar en un orden confirmatorio. El riesgo está en las condiciones en que se utiliza. Allí hay que privilegiar la consulta con especialistas.

Pero el riesgo no es intrínseco a su utilización. Hay posibilidades de utilizar la IA en el campo de la salud mental, no como instrumento psicoterapéutico, pero sí como instrumento educativo o de consulta de manera bastante general.

– ¿Qué riesgos existen cuando una persona comienza a tomar las respuestas de una IA como si fueran orientación psicológica profesional?

Se plantean muchísimos riesgos, desde autodiagnosticarse y tomar decisiones en torno a eso , no comprender que la IA no es un profesional que tiene experiencia, que no está respondiendo a alguien en específico, sino a alguien en general. Es difícil que la IA pueda reemplazar la experiencia clínica de psicólogos y psiquiatras que tienen trayectoria en el campo de la salud mental y de las dificultades emocionales.

– ¿Qué consecuencias puede tener para una persona acostumbrarse a procesar sus conflictos siempre frente a una herramienta que responde inmediatamente?

Utilizar la máquina ya es indicativo de cierta dificultad para poder entrar en contacto con un semejante. Preferir la máquina es rehuir a ese contacto humano y social con el otro. De ninguna manera la IA puede reemplazar el trabajo específico de profesionales dedicados al abordaje de problemáticas en salud mental. Si se pretende reemplazarlo habría que preguntarse por qué. Probablemente pudiesen haber dificultades económicas, pero debería ser tarea de la sociedad brindar los accesos posibles al abordaje de dificultades emocionales en virtud de mejorar los estándares de calidad de vida.