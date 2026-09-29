“Vergonzoso”: El fuego cruzado entre Keitel y Poduje por medidas para ciclistas en el San Cristóbal

La controversia comenzó luego de que el senador cuestionara el anuncio del ministro de Vivienda. “Antes de pensar en sancionar, tenemos que pensar en educar”, emplazó el exdeportista olímpico, desatando la respuesta de la autoridad de gobierno.

El senador Sebastián Keitel y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, protagonizaron un cruce por las nuevas medidas anunciadas para los ciclistas que ingresen al Parque Metropolitano, entre ellas la inscripción previa y el uso de un chaleco reflectante con un código identificatorio.

La controversia comenzó luego de que Keitel cuestionara las medidas durante la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado, calificando como “vergonzoso” que se establezcan nuevas restricciones para quienes utilizan el cerro San Cristóbal para realizar actividad física.

“ Me parece, la verdad, que vergonzoso. Creo que tenemos que, antes de pensar en sancionar, tenemos que pensar en educar”, sostuvo el parlamentario.

“No puede ser que finalmente hoy día te estén limitando los espacios y las posibilidades de hacer deporte cuando sabemos que vivimos en un país absolutamente sedentario, con falta de espacios físicos, y que los pocos espacios que hay más encima te los están limitando”, afirmó.

El senador cerró sus cuestionamientos señalando: “Me parece una vergüenza que, en vez de estar promoviendo el deporte, incentivando que tengamos actividad física, nos están poniendo más restricciones”.





La respuesta de Iván Poduje

Tras las críticas, el ministro Iván Poduje respondió este lunes a través de un video publicado en X, donde aseguró que las medidas no estarán dirigidas a todos quienes practican deporte en el Parque Metropolitano.

“Quizá el senador estaba viajando o no se informó, pero la medida no aplica a todos los deportistas. Solamente son a los ciclistas, y en particular, ciclistas que hacen descenso en duro, que son los que no respetan rutas, destruyen el parque y ponen en riesgo la seguridad de peatones”, sostuvo.

El secretario de Estado también sostuvo que “ el buenismo que usted está de alguna manera solicitando, que educar y enseñar, lo hemos hecho hace 20 años , y funciona con un 90% de la gente y con un 10% de la gente, como todo en la vida, no funciona”, afirmó.





Poduje sostuvo que existen ciclistas que circulan a alta velocidad y ponen en riesgo a otros usuarios del parque. “También son deportistas, senador. No solo los ciclistas que bajan a alta velocidad o hacen descensos en duro en rutas no autorizadas son, digamos, deportistas”, agregó.

Finalmente, el ministro defendió que “una discusión sobre un tema tan relevante como la seguridad para los deportistas y para el parque debe hacerse, primero, con información”.

Senador @sekeitel, antes de cuestionar una medida, es importante conocer bien de qué se trata. Queremos que todos puedan disfrutar el parque, pero también tenemos que cuidar la seguridad de peatones y deportistas. pic.twitter.com/wSjue08vmY — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) September 29, 2026

Keitel acusó “falta de respeto” de Poduje

La discusión entre el senador y el ministro no quedó ahí. Este martes, Keitel utilizó su cuenta de Instagram para responder al titular de Vivienda a través de un video.

“Ministro Poduje, me veo en la obligación de responder a su falta de respeto. Parece que aún no entiende que ya no es un integrante de un programa de farándula política. Ahora es un ministro de Estado que tiene que aprender a recibir críticas y sin descalificar a las personas que se las hagan”, partió diciendo.

En ese sentido, el exdeportista olímpico indicó: “Yo sé perfectamente que hay que cuidar a los peatones, a los niños, los adultos y adultos mayores de algunos ciclistas que son irresponsables, que bajan a altas velocidades y que no respetan las normas y las reglas del parque“.

“Pero también le recomendaría mirar un poco más allá de su propio Ministerio. En Chile, más de la mitad de las personas se declaran inactivas y 7 de cada 10 personas en Chile tienen sobrepeso. Por eso, cuando faltan espacios para hacer deporte, lo ideal es educar, fiscalizar y sancionar cuando realmente no se cumplen esas reglas”, agregó.

El parlamentario enfatizó la necesidad de mejorar la salud de la población a través del deporte y emplazó directamente al ministro Poduje: “Aún no estamos en época de campaña presidencial ni de campaña senatorial. Así que le pido que ojalá se pueda limitar a trabajar como ministro de Vivienda”.

“Cuando quiera, subimos al cerro en bicicleta; ahí podemos conversar todo lo que usted quiera. Y si me gana hasta la cima, le puedo incluso invitar a un mote con huesillo. Y si prefiere, usted puede subir con chaleco reflectante y yo voy a subir con la tricolor de Chile, como así corresponde. Un abrazo, ministro”, cerró Keitel.