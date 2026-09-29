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Hasta 36°: DMC emite alerta por altas temperaturas en tres regiones del país

Las zonas afectadas serán en el norte del país y donde la condición se extenderá hasta el jueves 1 de octubre.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

A través de su sitio web, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una serie de avisos para los próximos días.

Uno de estos es por altas temperaturas y afectará a tres regiones de la zona norte del país y en donde la máxima alcanzará los 36°.

DMC emite aviso por altas temperaturas

  • Condición sinóptica: Dorsal en altura
  • Desde: La tarde del miércoles 30 de septiembre del 2026
  • Hasta: La noche del jueves 1 de octubre del 2026
  • Zonas que afecta: Tarapacá (pampa), Antofagasta (pampa) y Atacama (cordillera costa y sectores de valles, pampa y precordillera).

Temperaturas estimadas

Mapa zona afectada

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