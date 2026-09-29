PDI investiga presunto asesinato en Concepción: Persona fue encontrada muerta en remodelación Paicaví

Hasta el momento no hay detenidos por este hecho y las diligencias siguen en curso para poder establecer la causa de muerte de esta persona.

Durante la madrugada de este martes, una persona fue hallada muerta en el centro de Concepción, región del Biobío.

Los hechos ocurrieron en el sector de la remodelación Paicaví, hasta donde llegó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía ECOH.





Lo que se sabe del hallazgo

Según detalló El Reporte Diario, la causa exacta del deceso aún no ha sido determinada por las autoridades, puesto que las diligencias aún se encuentran en curso.

Sin embargo, en el lugar se habría detectado la presencia de individuos que se habrían considerado como “sospechosos”.

Hasta el momento no hay detenidos por este caso y los equipos policiales se encuentran trabajando para esclarecer los hechos y dar con el paradero de quienes resulten responsables.