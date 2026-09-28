28/ 09/ 2026 22:36

Revelan emotivo video del último cumpleaños de carabinero asesinado: Así recuerdan los vecinos al cabo Aguilera

Conmoción causó la muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera tras recibir un impacto de bala la noche de este domingo. El carabinero tenía 30 años, un bebé de nueve meses y diez felicitaciones en su hoja de vida. Ahora es despedido por sus excompañeros de la 42° Comisaría de Radiopatrullas, que revelaron un emotivo video del último cumpleaños que celebró el pasado julio. Aguilera desempeñaba sus funciones en ese escuadrón hace dos años, pese a llevar casi nueve en la institución.