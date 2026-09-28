Cony Capelli muestra avance de su embarazo y cambios en su cuerpo: “Se está transformando en hogar”

Tras cumplir su primer trimestre de gestación, la influencer se grabó y mostró en Instagram cómo ha cambiado su cuerpo con el paso del tiempo.

Cony Capelli expuso en sus redes sociales el estado actual de su embarazo, mientras comienza la semana 17 de gestación.

A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró su avance y cómo ha cambiado su cuerpo en el proceso gestacional.

La ganadora de Gran Hermano Chile se grabó a si misma e hizo énfasis en su vientre, que ha crecido notoriamente en los últimos días tras cumplir su primer trimestre.





Sin embargo, la bailarina aclaró dudas sobre otro aspecto de su cuerpo: “Muchos me preguntaron si me operé mis bubis y no”.

“Es parte del cambio corporal a mamá. Mi cuerpo se está transformando en hogar” , explicó la también finalista de Fiebre de Baile 2.

Junto a lo anterior, compartió diversos registros de su embarazo, entre ellas ecografías que guarda en un álbum, videos y fotos íntimas del proceso.

Cony anunció su embarazo en julio mediante su cuenta de Instagram, también con un video.

Revisa los registros compartidos por Cony Capelli sobre su embarazo