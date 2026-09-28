Vivianne Dietz conquista París: Desfiló junto a Kendall Jenner y reconocidas estrellas de Hollywood

La actriz chilena se robó las miradas durante su recorrido por la pasarela que se instaló frente a la Torre Eiffel y apareció con un vestido plateado ceñido al cuerpo en medio de estrellas como Kendall Jenner, Eva Longoria y Celine Dion.

La actriz chilena Vivianne Dietz protagonizó un importante momento al participar este lunes en Le Défilé de L’Oréal Paris, realizado en el marco de la Semana de la Moda de París 2026.

La intérprete fue parte de una pasarela frente a la Torre Eiffel, compartiendo escenario con reconocidas figuras internacionales.

El evento también contó con figuras como Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda y Celine Dion , quien realizó una aparición para cerrar el desfile.





La actriz había anunciado su participación el 25 de septiembre a través de redes sociales, señalando que sería la representante chilena en el desfile.

Vivianne Dietz desfiló en la Semana de la Moda de Paris

En la pasarela, Vivianne Dietz apareció inmediatamente después de la actriz de Hollywood, Andie MacDowell.

Para la ocasión utilizó un vestido plateado ceñido al cuerpo, acompañado de cabello tomado y zapatos del mismo tono.

En su recorrido por la pasarela, Dietz se mostró natural y sonrió a las cámaras y al público e incluso se animó a hacer gestos de festejo en medio del espectáculo.

La actriz mostró en su cuenta de Instagram algunos detalles de los momentos previos, en los que posó junto a Andie MacDowell, Ramóna Kiss y Rebecca Patricia Armstrong.