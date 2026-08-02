“Tiene una belleza sublime”: La romántica confesión de Simón Pesutic sobre Vivianne Dietz

El actor reconoció que “de seguro ganaría” su pareja si se inscribiera en un concurso de belleza, tal como le han instado sus seguidores de las redes sociales.

En abril de este año Simón Pesutic y Vivianne Dietz decidieron dar un nuevo paso en su relación al irse a vivir juntos a su “jardín propio” junto a su perro.

Ahora el actor reflexionó sobre sus primeros meses viviendo en pareja, haciendo una romántica declaración de amor sobre su relación actual.

Qué dijo Pesutic sobre Vivianne Dietz

En conversación con Página 7, Pesutic confesó que Vivianne “la veo como lo que es, como el amor de mi vida” y entiende el motivo por lo que usuarios de redes sociales la instan a participar en algún concurso de belleza.

“Es natural que la gente se fije en ella, tiene mucho ángel, mucho carisma, es demasiado talentosa y, además, tiene una belleza sublime“, añadió con cariño.

“¿Qué te puedo decir? Lo encuentro lo más normal del mundo que la gente quiera postularla a cualquier concurso que, de seguro, ganaría”, agregó el actor.





Sobre su nueva vida en conjunto, señaló que “ha sido maravilloso, precioso. Es una sensación de mucha plenitud, te diría”, sin embargo, no quiso entregar muchos detalles sobre la posibilidad de formalizar su relación.

“Siempre es mejor mantener un poquito de misterio“, cerró escuetamente.