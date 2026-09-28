Hasta $8,7 millones para pagar el arriendo: Revisa quienes lo reciben y cómo postular

El Subsidio de Arriendo permite financiar hasta el 90% del valor mensual del arriendo de una vivienda y no es necesario contar con un ahorro mínimo para postular.

Las personas mayores y quienes tengan una discapacidad pueden acceder a un llamado especial del Subsidio de Arriendo 2026, beneficio que permite financiar hasta el 90% del valor mensual del arriendo y contempla un monto máximo de 213 UF, equivalente a cerca de $8,7 millones.

La convocatoria estará disponible hasta el 8 de octubre de 2026 y contempla 3.270 subsidios a nivel nacional: 3.000 destinados a personas mayores y 270 para personas con discapacidad.

A diferencia del proceso regular, este llamado especial no exige contar con un ahorro mínimo para postular.





Requisitos: Quiénes pueden postular al Subsidio de Arriendo

Las personas mayores y aquellas con discapacidad que deseen participar en el proceso deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Cumplir con la edad o condición de discapacidad exigida por el llamado.

Estar dentro del 70% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.

Acreditar ingresos familiares de entre 5 y 25 UF, de acuerdo con las reglas del proceso.

Tener cédula de identidad vigente.

En caso de postular por discapacidad, contar con la acreditación correspondiente en el Registro Nacional de la Discapacidad.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo de 213 UF?

El proceso puede realizarse completamente por Internet mediante la plataforma oficial del Minvu o puedes hacer clic en la imagen inferior.

Para postular en línea:

Ingresa a arriendoenlinea.minvu.cl.

Selecciona la opción de postulación correspondiente al llamado especial.

Identifícate utilizando tu ClaveÚnica.

Completa los antecedentes solicitados.

Revisa la información y envía tu postulación.

¿Cuánto entrega el beneficio?

El Subsidio de Arriendo contempla un máximo de 213 UF por beneficiario, monto que, considerando el valor de la UF informado por el Minvu al 8 de septiembre, corresponde a aproximadamente $8.708.000.

El beneficio puede cubrir hasta el 90% del arriendo mensual. Para acceder al subsidio, la vivienda debe tener un arriendo de hasta 11 UF mensuales, cerca de $450 mil.

Sin embargo, existe un límite superior de 13 UF mensuales, aproximadamente $531 mil, para viviendas ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes.

Por ejemplo, el Minvu explica que si una persona utiliza 8 UF del subsidio mensualmente, las 213 UF disponibles permitirían cofinanciar el arriendo durante cerca de 27 meses, hasta agotar el beneficio.