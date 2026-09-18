Cony Capelli preocupa a sus seguidores tras ingresar a urgencias durante su embarazo

La bailarina se mostró usando una mascarilla y, posteriormente, una cánula intravenosa, lo que encendió las alarmas en redes sociales.

Durante la tarde de este viernes Constanza Capelli compartió unas fotografías desde un centro asistencial, situación que preocupó a sus seguidores debido a su embarazo.

Sin embargo, la bailarina se tomó la situación con humor y rápidamente explicó qué es lo que le pasó para tener que ir al médico en plenas Fiestas Patrias.





Qué dijo Cony Capelli sobre su estado de salud

“Bacan“, escribió Capelli en primera instancia junto a unos emojis de risas y una selfie usando mascarilla desde la Clínica Cordillera, en Las Condes.

Alrededor de una hora más tarde, tras ser atendida, la ex integrante de Fiebre de Baile mostró que había sido trasladada hasta una camilla y que le habían puesto una cánula intravenosa.

“Gastritis”, escribió junto a una cara enojada, revelando la enfermedad que la aquejaba. Sin embargo, agregó “pero siempre dieciochera”, dando cuenta que su malestar estaba siendo controlado por médicos.

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