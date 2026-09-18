Candidatura de Bachelet a la ONU sufre nuevo revés: Obtuvo solo un apoyo en tercera votación informal del Consejo de Seguridad

Este viernes 18 de septiembre se realizó un nuevo sondeo, cuyos resultados no fueron favorables para la candidata chilena.

Luego de la tercera votación no vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU, las posibilidades de Michelle Bachelet de liderar el organismo disminuyeron drásticamente.

Este viernes 18 de septiembre se realizó un nuevo sondeo, cuyos resultados no fueron favorables para la candidata chilena.

Bachelet obtuvo solo un voto de apoyo y 11 en contra, mientras que tres integrantes se manifestaron sin opinión al respecto.

El primer lugar lo ocupa la costarricense Rebeca Grynspan, quien recibió nueve votos de aliento, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, quien obtuvo ocho.

Este resultado supone un nuevo revés para la expresidenta de Chile en su carrera para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas.

Además, se trata del tercer traspié consecutivo para Bachelet, luego de obtener seis y dos votos de apoyo en las primeras votaciones.