“Ese video me persigue”: Alessia Traverso explica origen de su recordado viral dieciochero

En el video, publicado en TikTok en 2020, la participante de Fiebre de Canto interpreta la famosa cueca La Consentida mientras se envuelve en una bandera chilena.

Alessia Traverso compartió en sus redes sociales un meme creado a partir de un antiguo video suyo que volvió a circular en el marco de las Fiestas Patrias.

En el registro, publicado en TikTok en 2020, la participante de Fiebre de Canto interpreta la famosa cueca La Consentida mientras se envuelve en una bandera chilena.

Ahora, seis años después, Alessia explicó el origen de su recordado viral y contó toda la historia detrás de la grabación que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en un meme.

En sus historias de Instagram, Traverso comentó entre risas: “Ese video me persigue cada Fiestas Patrias, cada 18 de septiembre”.





“Viene de una de mis primeras campañas como influencer. Fue en 2020, en plena pandemia. Recuerdo que estaba muy emocionada porque era primera vez que una marca me pagaba por subir un video”, reveló.

De esta manera, la exGran Hermano detalló que “era una marca de cerveza y el hashtag de la campaña era #SalvemosEl18. Como no podíamos juntarnos por el confinamiento, había que subir videos celebrando”.

“A mí me pidieron específicamente cantar una cueca y adornar el lugar. Y como no tenía nada, encontré una bandera roñosa en mi bodega y, como no tenía donde colgarla, me envolví en ella”, concluyó.

Revisa acá la explicación de Alessia Traverso tras video viral dieciochero





Revisa acá el video original detrás del meme dieciochero de Alessia Traverso