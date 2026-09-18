Incautación de drogas, armas y vestimentas policiales: Detienen a mujer tras allanamiento en Cerro Navia

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la mujer formaría parte de una organización criminal dedicada a la comercialización de droga.

Carabineros detuvo a una mujer de 25 años al interior de su domicilio, ubicado en un cité de la comuna de Cerro Navia, tras un allanamiento realizado a raíz de una denuncia de vecinos por disturbios inusuales en el lugar.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, esta persona formaría parte de una organización criminal dedicada a la comercialización de droga.

En el inmueble se incautaron al menos cinco kilogramos de sustancias ilícitas, entre ellas clorhidrato de cocaína y pasta base , dosificadas para su distribución.





Además, se encontraron vestimentas alusivas a las policías, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con armas de fuego modificadas. Según las diligencias, estas serían utilizadas para cometer otros ilícitos.

Durante la jornada de este viernes, la mujer pasará a control de detención, donde se conocerán los cargos que el Ministerio Público le imputará.